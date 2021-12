La moda e il colore Pantone 2022 vanno a braccetto

Come tutti gli anni è arrivato dicembre e, come a ogni dicembre, Pantone ha decretato quale sarà il colore che influenzerà l’anno successivo. Il colore Pantone 2022 è il Very Peri, una tonalità a metà tra un blu e un viola. L’idea che ha ispirato l’azienda Pantone a scegliere questa sfumatura di viola come il colore dell’anno affonda le sue radici nel nome stesso del colore. Very Peri fa infatti riferimento alla pervinca, una pianta nota per la sua capacità di fiorire anche nelle condizioni climatiche più avverse.

La moda e le celebrity si tingono del colore Pantone 2022: il viola

Se lo scorso anno Pantone ha scelto sia il giallo che il grigio come colori Pantone 2021, lanciando tendenze abbigliamento Pantone ispirate al cemento delle città contrapposto e al giallo del sole, quest’anno sembra volerci spronare verso la rinascita. Già i designer della moda ci hanno fatto inconsapevolmente pregustare questo viola/blu in tante sfumature, rendendolo indubbiamente uno dei colori moda più amati della stagione. Alla presentazione di House of Gucci, ad esempio, Lady Gaga ha sfoggiato un abito viola dell’ultima collezione firmata da Alessandro Michele.

Camila Cabello, invece, lo ha scelto per il suo outfit con paillettes al Met Gala 2021.

Versace l’ha usato nel color block che ha caratterizzato la sua collezione primavera-estate 2022, di cui Zendaya, nuova Fashion Icon 2021, è stata testimonial con un vestito cut out in stile anni ’00.

Anya Taylor-Joy ha scelto il viola/blu ai CFDA Fashion Awards, accompagnata da una Cara Delevigne in total black.

E la lista potrebbe andare avanti all’infinito!