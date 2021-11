Il viola è il colore più cool: l'ha detto proprio lei, Lady Gaga

House of Gucci è sicuramente uno dei film più attesi dell’anno. Ma manca ancora qualche giorno al 24 novembre, data in cui farà il suo arrivo nelle sale. Nel frattempo, però, l’intero cast ha cominciato a partecipare agli eventi di promozione della pellicola e Lady Gaga, che interpreterà la protagonista, non è passata inosservata sul tappeto rosso col suo look firmato, ovviamente, Gucci!

Preso direttamente dalla collezione primavera estate 2022 da poco presentata in passerella dal direttore creativo della maison Alessandro Michele, l’abito viola, uno dei colori moda autunno-inverno, indossato dalla cantante e attrice gioca col vedo-non vedo dello chiffon di seta ed è completato da un paio di calze a rete a motivo geometrico e di guanti tempestati da Swarovski. Fedele allo stile eclettico ed esuberante dei suoi look più iconici, Lady Gaga ha poi concluso il tutto con un paio di calzature borchiate nere con tacco e plateau vertiginosi.

Il make up di Lady Gaga in tinta con l’abito

Viola il vestito, viola il make up! Per rendere ancora più accattivante il suo look, infatti, Lady Gaga ha optato per un make up sparkling sui toni del viola, capigliatura biondo platino e sopracciglia nere a contrasto.

Un look che ha dello “stregato”, forse in omaggio alla personalità non proprio limpida del personaggio da lei interpretato: Patrizia Gucci.