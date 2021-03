Quando Lady Gaga è apparsa per la prima volta sotto i riflettori, i suoi look hanno catalizzato l’attenzione del pubblico, quanto la sua incredibile voce. Controcorrente, scomoda e camaleontica, nel corso della sua brillante carriere, Lady Gaga non ha mai smesso di stupirci con i suoi look unici e spiazzanti: dai body in pizzo, ai corsetti tutto glitter e strass, fino all’abito da favola degli Oscar. Oggi abbiamo scelto quelli che sono, a nostro avviso, i suoi look più iconici, quelli che ci hanno mostrato ogni volta un volto inedito della popstar di origini siciliane.

Leggi anche: Lady Gaga in Schiaparelli Couture incanta l’America all’insediamento di Biden

I migliori look di Lady Gaga: l’esordio in stile futuristico

Era il 2009 quando una giovanissima Lady Gaga debuttava a Glastonbury, con la sua parrucca biondo platino, avvolta da un mini abito metal in stile futuristico, protagonista assoluta di una serie di strabilianti scenografie stroboscopiche.

Leggi anche Le nail art delle celebrity sono l’ispirazione unghie più cool

Look più iconici: Lady Gaga in maschera ai Brit Award

L’anno successivo, in occasione dei Brit Award, la cantante di origini siciliane lasciò tutti a bocca aperta, irrompendo sul palcoscenico con un meraviglioso body in pizzo di Alex Noble. Ma a magnetizzare gli sguardi fu soprattutto la maschera che indossava, un pezzo unico disegnato da Philip Treacy, modista irlandese, autore dei celebri cappelli della Famiglia Reale inglese.

Foto Getty Images | Dave M. Benett

I look più iconici: la visione alata che fece il giro del mondo!

In molte occasione i look di Lady Gaga si collocavano al confine tra moda e arte. Uno degli esempi più celebri è il magnifico costume indossato nel 2014, in occasione del tour mondiale Artpop Gaga, una creazione di Atelier Versace. La cantante si esibì avvolta da un body luccicante con una semisfera lucida applicata sul petto e, per finire, due immense ali disegnate da Living Art of Armando.

Foto Getty Images | Kevin Mazur

Piume e cristalli: il look preziosissimo di Lady Gaga

Quando nel 2015 Lady Gaga si esibì con Tony Bennett per promuovere il loro album “Cheek to Cheek”, la cantante si concesse ancora una volta un ingresso trionfale, incantando i presenti con un look alla Moulin Rouge di Baz Luhrmann. Quella volta indossava un abito in tulle aderente di Roberto Cavalli Atelier, decorato con piume color avorio e ornato di cristalli Swarovski.

Foto Getty Images | Kevin Mazur

Leggi anche: Lady Gaga è entrata nel team castane e noi la adoriamo

Il look da Oscar che ci ha fatto sognare!

Dopo anni di travestimenti e costumi pazzeschi, Lady Gaga ha incantato il mondo intero con la sua esibizione agli Oscar 2019, quando ha sfoggiato un elegantissimo abito lungo di Brandon Maxwell aperto sulla schiena. A farla brillare ancora di più ci pensavano i gioielli di Tiffany.

Leggi anche: Lady Gaga è stata avvistata a Roma per le riprese del film “Gucci”