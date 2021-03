Lady Gaga è entrata nel team castane e noi la adoriamo

Lady Gaga è ufficialmente entrata a far parte del team brunette. La cantante e attrice, in questo momento, sta girando “House of Gucci”, il nuovo biopic diretto da Ridley Scott tratto dall’omonimo best seller di Sara Gay Forden pubblicato nel 2001.

Nel film Lady Gaga sarà accanto ad Adam Driver e interpreterà il ruolo di Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci, imprenditore e presidente dell’omonima maison di moda.

Cambio di look per miss Germanotta

Dopo aver vista alla cerimonia di inaugurazione per il 46esimo presidente americano, Joe Biden, con la sua inconfondibile chioma biondo platino, adesso Lady Gaga, proprio in occasione delle riprese del film, ha scelto un castone scuro per interpretare la signora Gucci, accusata di aver ordinato l’omicidio del marito alla fine degli anni ’90.

Foto Getty Images | Vittorio Zunino Celotto

Oltre al nuovo colore di capelli, Lady Gaga ha cambiato anche il suo hairstyle, scegliendo un look retrò decisamente più corto del solito e con onde morbide e voluminose. Al momento, non è ancora chiaro se il nuovo look della popstar sia vero o quella che vediamo sia solo una parrucca indossata per le riprese. Quello che sappiamo, però, è che Lady Gaga è stata paparazzata in Italia con un completo bianco, le sue inconfondibili high hells laccate in nero e, ovviamente, il nuovo hair look castano.

Non è la prima volta che Lady Gaga si fa mora

Tra l’altro, non è la prima volta che Lady Gaga abbandona il biondo platino per il castano. La cantante e attrice, infatti, già nel 2018 è diventata bruna per interpretare Ally, la protagonista dell’ormai celeberrimo A Star is Born.

Se c’è una cosa che non cambierà mai nello stile di Gaga, però, è il suo make-up. La linea di eyeliner è onnipresente ed è uno dei tratti distintivi del suo look.

Inoltre, se ve la foste persa e voleste “fangirlare” un po’, su Instagram trovate queste bellissima foto che ritrae Lady Gaga e Adam Driver insieme, bellissimi e impeccabili come sempre, che riporta come didascalia: “Signore e Signora Gucci”. La foto ha ricevuto oltre 4 milioni di like, segno che i fan della cantante non vedono l’ora di rivederla sul grande schermo.