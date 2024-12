Stile shabby chic, le decorazioni natalizie che non dovranno mancare in casa

Idee romantiche ed eleganti per decorare la casa in stile shabby chic per questo Natale! Lasciati ispirare da queste proposte.

Le decorazioni shabby chic natalizie per la casa renderanno la tua abitazione ancora più elegante e raffinata. Lo stile shabby chic è di tendenza per quest’inverno, tanto da diventare uno degli stili più richiesti per arredare casa da zero.

Quali sono le decorazioni di Natale più belle che non potranno mancare nel tuo salotto o in tavola durante le feste di Natale? Ecco alcuni spunti da cui prendere ispirazione per avere una casa in perfetto stile shabby chic!

Decorazioni shabby chic natalizie per la casa, le più belle da cui prendere ispirazione

Lo stile shabby chic nasce in Gran Bretagna intorno agli anni ’80, le sue caratteristiche principali sono l’eleganza e la raffinatezza. Non è tutto, perché per ottenere un perfetto arredamento in stile shabby chic è importante scegliere arredo di design che abbia un aspetto vintage e di classe.

La nuance che prevale su ogni altro colore è proprio il bianco, motivo per cui rientra tra gli stili più eleganti in assoluto. I colori chiari, quindi, sono perfetti per le decorazioni shabby chic natalizie, di seguito ti riportiamo alcune idee che non dovrebbero mancare in casa.

Innanzitutto è importante avere un albero di Natale shabby chic bene in mostra: questo ti permetterà di dare quel tocco di creatività in più ad un angolo della casa in poche e semplici mosse.

Sbizzarrisciti con oggetti vintage che potrai decorare a tema natalizio. Ad esempio potresti prendere delle vecchie lanterne e addobbarle con pigne e fiocchi in tessuto grezzo, anche dei rami di pino attorno o delle lucine potranno rendere l’atmosfera ancora più romantica e confortevole.

Prendi delle cassette in legno e dipingile di bianco, le decorazioni fai da te natalizie sono sempre le più belle. Poi posizionale in un angolo della casa e inserisci al loro interno palline dorate, rosa e bianche, otterrai un effetto a dir poco incantevole!

Posiziona in qualche mensola delle cornici in legno bianco con delle illustrazioni natalizie che avrai stampato appositamente. Scegli immagini con sfondi chiari e delicati. Le candele nel periodo invernale, specialmente in quello natalizio, sono un oggetto da avere assolutamente.

Rendono l’atmosfera ancora più calda e romantica, motivo per cui accenderle la sera insieme alle varie lucine di Natale ti permette di ottenere un ambiente a dir poco accogliente.

Come ottenere delle candele dalla luce calda in stile shabby chic? Recati in qualche mercatino dell’usato, troverai sicuramente dei vasi vintage in cui andrai ad inserire proprio le candele. In poche e semplici mosse potrai decorare la tua casa in stile shabby chic e il Natale sarà ancora più romantico!