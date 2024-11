Shabby chic, l’albero di Natale si tinge di bianco e rosa con fili di perle

I suoi colori non hanno nulla a che fare con il periodo natalizio, eppure son tante le persone che decidono di realizzare un albero di Natale shabby chic puntando a qualcosa di più creativo e originale.

Uscire fuori dagli schemi tradizionali è importante, ti permette di mettere in gioco la tua creatività e soprattutto di ottenere grandi soddisfazioni a lavoro terminato. Come realizzare un albero di Natale in stile shabby chic e perché potrebbe diventare anche il tuo stile preferito dell’inverno 2024?

Albero di Natale shabby chic, le feste si fanno più colorate e… vintage

Per chi ancora non lo sapesse, lo stile shabby chic nasce in Gran Bretagna negli anni Ottanta, quindi non molto tempo fa, e ha come caratteristiche quell’eleganza chic, raffinata a tratti un po’ romantica.

Lo stile shabby chic vuole decorazioni molto appariscenti purché abbiano come tonalità predominanti i colori più tenui, quindi il bianco e le varie nuances pastello. L’effetto usato non può mancare, infatti per un’ottima casa in stile shabby chic è importante avere dei mobili vintage dall’aspetto trascurato, senza tralasciare l’eleganza del prodotto.

Pizzo, merletti e stampe a fiori sono al centro dell’attenzione, non perdere i nostri consigli su come scegliere l’arredamento in stile shabby chic!

Come realizzare quindi un albero di Natale basandosi sullo stile britannico? Innanzitutto scegli le nuance giuste: non dovrà mancare il bianco, perfetto quindi per i fiocchi di neve e le ghirlande da appendere in giro per la casa; non dovranno mancare il rosa nude, il beige, l’azzurro e tutti quei colori pastello che mettono in risalto il bianco protagonista.

Scegli le lucine calde con colori neutri, quindi evita tutte quelle lucine dell’albero di Natale che cambiano colore da un momento all’altro. Rimedia degli oggetti vintage e rendili idonei all’albero di Natale, vedrai che quel tocco di personalizzazione renderà il tuo albero ancora più bello.

Oltre alle classiche palline dall’aspetto trascurato potrai anche aggiungere degli oggetti in legno o in stoffa. Per uno stile ancora più chic non dimenticare di aggiungere dei fili di perle e dei fiori sparsi per tutto l’albero.

Puoi realizzare tantissime decorazioni natalizie shabby chic: con il fai da te potai sbizzarrirti con lavoretti di stoffa e materiale di riciclo e dare vita ad un albero di Natale shabby chic ancora più creativo e originale!

Inoltre molti brand propongono nel loro catalogo addobbi natalizi in stile shabby chic, quindi in questo caso vai sul sicuro e la scelta sarà molto più semplice!