Decorazioni natalizie fai da te facili da realizzare, tante idee da cui prendere ispirazione

Un babbo Natale e qualche angioletto qua e là serviranno a catapultarvi in clima natalizio. Vi servono delle idee per decorare l’albero o per guarnire la tavola del cenone? Date un’occhiata a queste decorazioni natalizie fai da te!

Servono idee per le decorazioni natalizie fai da te di quest’anno? Vi proponiamo tanti lavoretti originali e semplici da realizzare che potrete utilizzare per addobbare con facilità la vostra casa, entrando subito in un perfetto mood natalizio.

Date un’occhiata ad alcuni addobbi natalizi fai da te da applicare sull’albero di Natale oppure per decorare la casa e donarle un aspetto ancora più accogliente e piacevole in cui poter trascorrere le feste!

Lavoretti di Natale fai da te: idee per l’albero e per la casa

Quali sono le decorazioni natalizie fai da te da poter realizzare pochi e semplici materiali? Ecco alcune idee da cui prendere spunto!

Oltre alle varie decorazioni, non perdere i lavoretti natalizi fai da te da poter proporre anche ai piccoli di casa!

Albero di Natale in lana

Per realizzare questo simpatico alberello natalizio a maglia, basteranno 20 grammi di filato di lana verde e qualche grammo di altri colori (un’occasione per finire gli scarti di altri lavori), dei ferri e un ago da lana.

Lavorate a maglia rasata e, nna volta terminato il davanti e il dietro, potrete imbottire il vostro alberello e cucire dei piccoli pois di altri colori. Un’idea molto semplice da poter realizzare nel tempo libero!

Babbo Natale in lana

Un piccolo babbo natale di lana sull’albero renderà ancora più caldo il vostro Natale. Anche qui basterà una modesta quantità di filato di lana rosso, un po’ di rosa, marrone (per il sacco) e infine un po’ di lana bianca e dell’imbottitura.

Dovrete utilizzare un semplice punto a maglia rasata diritta e dare vita ad un simpaticissimo babbo natale in miniatura che rallegrerà il vostro albero.

Calza di Natale

Volete mettere la soddisfazione di realizzare con le proprie mani una calza di Natale a maglia, piuttosto che comprarne una al supermercato?

Allora recuperate un po’ di lana bianca, rossa e verde, dopodiché, a maglia rasata diritta, pian piano creerete un ottimo contenitore per i regali di natale e della befana, oltre che ai soliti dolcetti!

Angioletto di Natale in lana

Questo angioletto di Natale realizzato a lana potrebbe essere posizionato in cima all’albero, sovrastandolo e proteggendolo al tempo stesso.

Dopodiché potete crearne alcuni più piccoli e distribuirli tra le fronde. Serviranno sia i ferri da lana che un uncinetto per realizzare l’intero angioletto, studiate come fare e decidete voi il colore degli abiti di volta in volta, magari utilizzando lana che avete già da parte.

Candele con fili di cera

Per ultimo ecco un ottimo modo per decorare la tavola del cenone natalizio, ovvero decorando delle candele rosse con dei fili di cera dorati. Una decorazione semplicissima da realizzare anche all’ultimo minuto!