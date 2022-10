Lavoretti di Natale facili: le migliori idee fai da te per adulti

Il periodo più magico dell’anno è sempre più vicino e quale miglior modo di renderlo speciale del realizzare tanti lavoretti di Natale creativi?

L’idea di realizzare con le proprie mani i vari addobbi di Natale fai da te è davvero un’alternativa creativa ed originale per decorare la casa in modo assolutamente unico.

Non è necessario, infatti, passare in rassegna tutti i negozi di accessori e decorazioni natalizie, perché spesso ciò di cui abbiamo bisogno si trova proprio sotto i nostri occhi, nell’angolo più remoto dei nostri cassetti o armadi.

Basta un po’ di fantasia, un po’ di olio di gomito e qualche materiale da riciclo ed ecco che avrete tutti gli accessori e le decorazioni necessarie per trascorrere un Natale coi fiocchi.

Lavoretti di Natale con le pigne: semplici da realizzare e bellissimi

Tra gli elementi naturali più facili da reperire in questo periodo e da trasformare in bellissime decorazioni di Natale fai da te, di certo troviamo le pigne.

Con le pigne si possono realizzare delle fantastiche palline per l’albero di Natale, come quella che vedete in foto.

Non dovrete far altro che decorarle con spray colorati o glitterati, applicare con la colla a caldo qualche fiocchetto sull’estremità e un bel cordoncino et voilà, le vostre decorazioni per l’albero di Natale sono pronte!

Di idee per dei lavoretti di Natale con le pigne ce ne sono davvero moltissime come potrete notare dalla nostra fotogallery.

Potrete creare dei piccoli alberi natalizi per decorare la casa oppure una delle bellissime ghirlande natalizie.

Scegliete la vostra preferita e sbizzarrite la creatività!

Lavoretti di Natale con la carta: perfetti per dei bigliettini di auguri

Con la carta si possono creare dei lavoretti di Natale davvero semplici ed interessanti. Ad esempio, questo materiale si presta perfettamente per realizzare dei bellissimi ed originalissimi biglietti di Natale fai da te.

Se siete brave con il disegno, potreste realizzare voi stesse l’immagine, altrimenti potreste sempre utilizzare diversi tipi di carta per comporre il vostro personalissimo biglietto come questo in foto.

Potrete realizzarlo riciclando dei ritagli di carta regalo e dar vita ad un bellissimo alberello per il vostro biglietto.

Ovviamente con la carta si possono realizzare moltissimi lavoretti creativi oltre ai biglietti, che spaziano dalle idee per addobbare l’albero di Natale alle ghirlande e chi più ne ha più ne metta! Date un’occhiata alla nostra fotogallery per trovare la vostra ispirazione.

Lavoretti natalizi con la pasta: un’idea super originale

I lavoretti di Natale con la pasta sono davvero originali e divertenti da realizzare. Utilizzando i diversi formati di pasta potrete dar vita a dei lavoretti natalizi davvero d’effetto.

Potrebbe essere un’ottima idea alternativa, per creare dei bellissimi segnaposto natalizi fa da te per la tavola.

Ad esempio che ne dite di realizzare dei bellissimi angioletti fai da te?! Nella fotogallery troverete moltissime idee per realizzare degli angioletti fai da te con diversi materiali.

Ma se volete realizzarli con la pasta come questi che trovate in foto, vi serviranno i vari formati di pasta che andranno a comporre le varie parti dell’angioletto, della colla a caldo per unirle tra di loro ed infine della vernice bianca per colorarli. Non sono fantastici?!

Lavoretti di Natale all’uncinetto: tante idee da realizzare

Se amate lavorare all’uncinetto e siete piuttosto brave, allora l’idea di creare dei bellissimi lavoretti di Natale all’uncinetto è la soluzione giusta per voi.

Potrete ricreare tutti i personaggi simbolo del Natale come le renne di Babbo Natale, dei simpatici elfi natalizi, pupazzi di neve e via dicendo.

Oppure potreste creare fantastiche ghirlande, palline per l’albero o fiocchi di neve da usare come portatovaglioli natalizi fai da te.

Lavoretti di Natale con la lana: materiale perfetto per le ghirlande

Anche la lana si presta benissimo per realizzare dei fantastici lavoretti natalizi semplici e di grande effetto. Ad esempio, che ne dite di queste ghirlande rivestite con filo di lana, non sono bellissime?!

Semplicissime da realizzare e perfette per addobbare la porta di casa, le ghirlande natalizie fai da te faranno un figurone e renderanno festoso il vostro ingresso.

Non dovrete far altro che procurarvi una sagoma in polistirolo e rivestirla con il filo di lana del colore che preferito facendolo passare tutto intorno alla struttura. Una volta rivestita completamente la ghirlanda potrete decorarla aggiungendo palline di Natale, strass, rami e pigne e così via.

Lavoretti di Natale con il pannolenci: facili da realizzare

40

Il pannolenci o il feltro sono materiali davvero versatili e perfetti per realizzare dei lavoretti di Natale semplici. Inoltre sono l’ideali per far divertire anche i più piccoli realizzando dei bellissimi lavoretti di Natale per i bambini.

Che ne dite di realizzare dei bellissimi alberelli di Natale in pannolenci come quelli in foto?!

Non dovrete far altro che ritagliare dal pannolenci due sagome dell’albero cucire i bordi tra di loro e riempire l’albero appena realizzato con dell’ovatta, per dare morbidezza al vostro lavoretto.

Ora scatenate la fantasia per decorare il vostro alberello in pannolenci. Infine, potreste pensare di usarlo come decorazione per l’albero, aggiungendo quindi un nastrino per poterlo appendere oppure creare una base sul quale appoggiarlo.

Lavoretti di Natale con i tappi di sughero: semplici e divertenti

39

Se in casa avete conservato dei tappi di sughero allora potreste pensare di riciclarli per creare dei bellissimi lavoretti di Natale.

I tappi di sughero si prestano benissimo per creare delle palline di Natale fai da te, decorazioni e composizioni natalizie dal sapore rustico e meravigliosi centrotavola natalizi fai da te per addobbare la tavola di Natale.

Ad esempio un centrotavola come questo in foto è davvero facile da realizzare. Vi basterà posizionare in maniera circolare i tappi di sughero avendo cura di incollarli tra loro con della colla a caldo.

Sovrapponeteli per dare volume al centrotavola ed infine terminate con delle pigne a decorare ed una candela al centro.

Lavoretti natalizi con i bastoncini di legno: perfetti per una casa in stile rustico

Con i bastoncini di legno di possono creare delle bellissime composizioni natalizie fai da te con le candele, proprio come quella che vedete in foto.

Perfette per arredare ed addobbare la casa in stile natalizio rustico, daranno un tocco ed un’atmosfera magica agli ambienti.

Per realizzarle potrete raccogliere dei bastoncini di legno dai rami caduti degli alberi oppure optare per le stecche dei gelati.

Munite di una candela bianca cominciate ad incollare intorno alla candela i rametti e, una volta completata tutta la superficie laterale, decorate la candela con qualche nastrino ed un bel fiocchetto.

Lavoretti di Natale con le bottiglie di plastica: un ottimo esempio di riciclo creativo

40

Se volete realizzare un perfetto lavoretto natalizio ricorrendo al riciclo creativo, allora quello con le bottiglie di plastica è perfetto per voi.

Che ne dite di realizzare un fantastico globo di neve con le bottiglie di plastica? Vedrete sarà davvero scenico!

Non dovrete far altro che tagliare orizzontalmente la bottiglia a metà, prendere un cartoncino e tagliarlo seguendo la circonferenza della bottiglia. Ora incollate sul cartoncino i soggetti che volete inserire le globo ed incollate la metà della bottiglia con il tappo sul cartoncino per chiudere la base.

Ora non vi resterà che inserire dal collo della bottiglia un po’ di glitter o palline in polistirolo e decorare la parte superiore del globo per nascondere il tappo.

Lavoretti di Natale con le mollette di legno: idee davvero originali

40

Se avete a disposizione delle vecchie mollette in legno per il bucato, che non utilizzate più allora potrebbe essere davvero originale dar loro nuova vita con dei bellissimi lavoretti di Natale e creare degli addobbi di Natale in legno davvero incredibili.

Eliminando le parti metalliche come la molla, potete realizzare questi bellissimi fiocchi di neve da appendere all’albero o in giro per casa.

In seguito vi basterà incollare a raggiera le mollette per la base e crearne un’altra più piccola da sovrapporre alla prima. Infine non vi resterà che colorare di bianco il fiocco di neve ottenuto e magari aggiungere dei glitter per un effetto scintillante.

Lavoretti di Natale con gli origami: un’idea d’influenza orientale

Se infine siete appassionate dell’arte orientale e volete realizzare dei fantastici lavoretti ricorrendo agli origami natalizi, il web è pieno di idee da cui prendere spunto.

Vi basterà scegliere il soggetto o la forma che vorrete ricreare e cercare online i vari schemi per realizzare gli origami.

Con gli origami potrete realizzare moltissime creazioni natalizie come palline di Natale come quelle in foto, ghirlande, portacandele, centrotavola o segnaposto.

Insomma le idee per realizzare dei fantastici lavoretti di Natale fai da te di certo non mancano, perciò non vi resta che scegliere il vostro preferito e mettervi al lavoro. Vedrete, vi divertirete moltissimo a realizzarli!