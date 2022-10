Origami natalizi: 5 decorazioni facili da appendere

Il Natale è alle porte e se siete già alla ricerca delle decorazioni più belle da acquistare o da realizzare, qui troverete delle bellissime idee per realizzare degli origami natalizi da appendere per rendere unica la vostra casa.

Gli addobbi natalizi fai da te sono la scelta più azzeccata quando si vuole decorare la casa in modo originale e piuttosto personale, in quanto tutto ciò che deciderete di creare sarà perfettamente in linea con i vostri gusti personali.

I classici addobbi natalizi sono belli, certo, ma quando decidiamo di realizzarli a mano, il risultato è eccezionale. Tra le ultime tendenze, troviamo gli origami natalizi, semplici da realizzare e una volta terminati saranno perfetti per addobbare l’albero di Natale.

Per realizzarle avrete semplicemente bisogno di carta da origami o perché no dei fogli di giornale o vecchi spartiti per un tocco ancora più unico, l’importante è che siano di forma quadrata.

Scopriamo quindi le 5 idee più belle e semplici per realizzare gli origami natalizi.

Stelle natalizie origami: eleganti e semplici da realizzare

Foto di Pinterest

Le stelle origami da appendere oltre che essere semplici da realizzare sono bellissime sopratutto se userete fogli di carta colorata o decorata.

Una volta realizzate non dovrete far altro che aggiungere un pezzetto di spago o nastro per poi appenderle dove più preferite.

Per creare le stelle origami da appendere, ecco il tutorial da seguire passo passo e vedrete, saranno davvero meravigliose.

Avete cisto com’è semplice, adesso potete mettervi all’opera e realizzare queste fantastiche decorazioni di Natale fai da te!

Alberello origami: perfetto da appendere all’albero di Natale

Foto di Pinterest

È il simbolo delle feste e ogni anno non vediamo l’ora di decorare l’albero di Natale con decorazioni di ogni sorta.

Per realizzare questi bellissimi alberelli origami natalizi vi servirà un foglietto di carta apposita dalla forma quadrata. Seguite il tutorial nel video ed otterrete delle fantastiche decorazioni da appendere.

Sono davvero facili da realizzare e possono essere l’ideali anche per i lavoretti di Natale per i bambini. Vedrete si divertiranno da matti a realizzarli!

Babbo Natale origami: facile da realizzare e perfetto da appendere

Foto di Pinterest

Babbo Natale con le sue renne sono un’altro dei simboli del Natale sopratutto per i più piccini. E allora perché non rendere omaggio all’omone vestito di rosso creando un bellissimo Babbo Natale con gli origami natalizi?!

Per ottenere un risultato soddisfacente vi consiglio di usare un foglio di carta a due colori, rosso da un lato e bianco dall’altro in modo che alla fine a Babbo Natale che verrà fuori, mancherà solo la parola.

Ecco il tutorial per seguire tutti i passaggi ed ottenere così una decorazione di Natale da appendere unica e suggestiva.

Avete visto, non è poi così difficile da realizzare infatti, potreste farvi aiutare dai vostri bimbi di casa a crearne tanti anche utilizzando carte di diversi colori. Questo è solo uno dei tanti modi di

Palline natalizie origami: immancabili sull’albero

Foto di Pinterest

Ovviamente non potevano mancare tra le decorazioni con gli origami natalizi, le palline di Natale. Davvero d’effetto, con la sua forma a diamante, queste paline daranno un tocco di classe agli addobbi natalizi.

Queste palline di Natale fai da te origami potranno essere arricchite da perline o brillantini per renderle ancor più speciali.

Inoltre potete scegliere i colori che più vi piacciono per realizzarle in modo che si abbinino perfettamente al resto delle decorazioni. Ad esempio questo tipo di decorazione si sposa perfettamente con gli alberi di Natale in legno.

Con questo tutorial non dovrebbe risultarvi difficile creare queste fantastiche palline di Natale a diamante. Buon divertimento!

Fiori origami: da appendere in casa e sull’albero

Foto di Pinterest

I fiori origami daranno ai vostri addobbi un tocco chic sia che decidiate di appenderli all’albero o in giro per casa. Per la carta da utilizzare scegliete colori o motivi che richiamino tutto il resto.

Semplici da realizzare i fiori origami possono essere perfetti per le decorazioni natalizie ma anche per le decorazioni autunnali fai da te.

Seguite il tutorial per capire tutti i passaggi e realizzare un magnifico fiore decorativo da appendere.

Una volta terminato non dovrete far altro che aggiungere un nastrino e potrete appendere il vostro origami natalizio ovunque vogliate!

Avete visto quante idee per decorare la casa con gli origami natalizi?! Scegliete il vostro preferito e mettetevi all’opera.