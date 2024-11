Addobbi albero di Natale in legno, i più belli e originali

Gli alberi di Natale in legno sono un’opzione originale che permette di decorare la casa senza troppi fronzoli. Con legno di riciclo o tagliato ad hoc per creare strutture di design, ecco quali alberelli di Natale scegliere per addobbare la casa durante le feste natalizie.

Si avvicina il Natale e come ogni anno sei alla ricerca delle migliori decorazioni. Quest’anno potresti stravolgere tutto e cambiare addobbi, albero di Natale in legno e altri oggetti di design natalizi.

Perché no? Anche se la tradizione festiva vuole che per gli alberi di Natale addobbati si scelga un abete dai lunghi rami verdi ricoperti di aghi, si può decorare la casa in modo originale con un albero di Natale in legno.

Esistono in commercio tantissimi alberi di Natale in legno particolari, pratici ed economici, perfetti soprattutto per chi vuole dare alla propria casa un look contemporaneo. Abbiamo scelto i più belli, ma anche quelli più originali. Scopri come decorare la casa con gli alberelli di Natale più creativi in commercio, realizzati con il legno!

Albero di Natale in legno naturale

Rispetto agli altri addobbi, l’albero di Natale in legno riesce a diventare il protagonista della casa grazie alla sua originalità, e sono in genere caratterizzati da un aspetto semplice e minimalista.

In commercio se ne trovano di diversi, alcuni hanno l’illuminazione inclusa. Puoi infatti utilizzarli anche come lampada decorativa, poiché dotati di LED a luce bianca calda azionabili grazie ad una batteria posta sul retro. Ecco un esempio.

Alberi in legno per pareti: soluzione raffinata salva spazio

Bellissimi, minimal e chic, gli alberi in legno per pareti sono la soluzione ottimale se hai poco spazio e ami particolarmente lo stile nordico. Puoi realizzarlo manualmente come lavoretto di Natale fai da te, oppure puoi acquistarlo direttamente online. Facile e veloce.

L’albero di Natale in legno di Lights4fun è fatto di rami di betulla con una spruzzata di neve finta, perfetto per dare un aspetto di classe alla casa. Facile da appendere, può essere addobbato con le palline e i decori che preferisci. E quando Natale finisce basta arrotolarlo e metterlo in un cassetto; insomma, oltre che bellissimo è anche molto pratico.

Magico e bellissimo l’albero di Natale realizzato tagliando la sagoma dell’abete da una lastra di legno di balsa e successivamente decorato con un filo di lucine bianche. Di grande impatto!

Interessante anche l’idea di The White Company, che ha dato nuova vita a una scala in legno al posto di un albero vero e proprio. Un’idea pazzesca di riciclo per addobbi albero di Natale in legno.

Albero di Natale con bancali

Sono tantissimi i materiali che si possono riciclare per utilizzarli gli addobbi per l’albero di Natale in legno, come i bancali.

Le idee in commercio sono numerose, ma se non vedi l’ora che arrivi il momento delle feste per dedicarti agli addobbi natalizi fai da te, puoi reperire dei pallet le cui assi possono essere assemblate per dare vita ad alberi natalizi spaziali.

Il look che si cerca di ottenere è quello rustico, da addobbare con decorazioni in feltro che ricorda lo stile provenzale.

Puoi anche utilizzare le assi dei bancali come base per un dipinto natalizio. Guarda la foto e lasciati ispirare!

Albero di Natale in legno riciclato

Le strutture degli alberi di Natale in legno sono generalmente ad incastro.

Questo albero di Natale è stato realizzato con materiali di recupero provenienti dalle scatole in cartone e dai rametti. Si può creare in varie dimensioni: piccolo o grande è sempre suggestivo! Inoltre, è possibile personalizzarlo con le decorazioni preferite.

Sarà tra gli alberi di Natale addobbati più belli!

Alberi di Natale in legno per tutti i gusti e di tutte le dimensioni

Se hai in mente di inserire un piccolo alberello di Natale anche in ufficio o se lo spazio a disposizione è davvero poco per scegliere un albero grande, perché non optare per un albero di Natale da tavolo?L’albero di Natale in legno di WeRChristmas è stato dipinto di bianco e ripropone la forma dell’abete con le renne su tutti i rami. Illuminato da 7 luci bianche a LED, può essere posizionato ovunque.

L’albero di Natale in legno ALXDR è un espositore perfetto per accogliere gli addobbi o anche i personaggi del presepe. Magnifico e candido, compralo subito cliccando qui.

Particolare e originale questo albero di Natale in legno.

Ti stupirà! Oltre ad essere un addobbo è anche un puzzle 3D da utilizzare per giocare in famiglia durante le festività natalizie.

Costruito in materiale non tossico, questo albero di Natale in legno da tavolo ha un look rustico che si adatterà perfettamente ad interni in stile shabby o provenzali.

L’albero di Natale di Serval, Artigiani del Legno, è un oggetto di design unico e di grande effetto: i ciocchi di legno così composti riproducono la silhouette stilizzata dell’abete, ed è possibile addobbarlo con lucine bianche o gialle. Non puoi perderlo, acquistalo subito su Amazon!

Addobbi Albero di Natale in legno: i prodotti migliori sul web

Le soluzioni proposte non ti hanno convinta del tutto e sei alla ricerca di altre idee? Eccoti accontentata! Di seguito trovi altre proposte di alberi di Natale in legno da acquistare comodamente su Amazon.

L’albero di Natale in legno Xmas3 è realizzato in legno di faggio evaporato di alta qualità, proveniente dalle foreste della Slovenia. Da addobbare con decorazioni e lucine natalizie, ha un look naturale perfetto per un interno in stile nordico, come va quest’anno.

L’albero di Natale in legno di betulla è impreziosito da 48 lucine a LED regolabili e i rami possono essere piegati ed aperti come si desidera.

Per chi cerca uno stile contemporaneo e per gli appassionati di design e geometrie, gli Areaware Infinite Tree sono alberi di Natale perfetti. Si tratta di alberelli natalizi da tavolo realizzati utilizzando le misure del sistema matematico Golden Ratio.

