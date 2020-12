Con l’arrivo del Natale aumenta sempre di più il desiderio di cimentarsi in lavoretti fai da te e realizzare delle magnifiche decorazioni per la casa fatte a mano. Infatti, con materiale da riciclo, carta, cartoncini, feltro e tanti altri materiali è possibile dare vita a decorazioni natalizie originali, semplici ma d’effetto. Dalle palline all’uncinetto agli addobbi in legno, le decorazioni fai da te a tema natalizio sono perfette per dare quel tocco in più ad ogni angolo della casa. Dalle finestre fino ad arrivare all’ambiente esterno, scopriamo quali sono le idee più belle da cui prendere spunto!

Decorazioni in feltro natalizie

Il feltro è facilmente reperibile ed è anche un materiale abbastanza economico. Ecco perché è protagonista di tantissime decorazioni natalizie fai da te per abbellire la propria casa a tema natalizio o per decorare il proprio albero di Natale.

Dagli addobbi più semplici, come un piccolo alberello rosso o una calza, alle decorazioni più elaborate, come una bellissima ghirlanda da mettere sulla porta di ingresso: le idee per realizzare delle meravigliose decorazioni natalizie in feltro sono davvero infinite! Le trovate qui.

Decorazioni di Natale all’uncinetto

Originali e senza dubbio molto apprezzati come regalo, le decorazioni di Natale all’uncinetto sono facili da realizzare anche se richiedono un minimo di manualità e pazienza. Una delle classiche decorazioni è la pallina da appendere all’albero, perfetta per personalizzarlo e dare quel tocco in più di colore. Per trovare le idee più belle non ci resta che leggere l’articolo dedicato alle decorazioni natalizie all’uncinetto.

Decorazioni in legno per Natale

Decorare la propria abitazione con i lavoretti fatti in casa è una grande soddisfazione. Le decorazioni natalizie in legno sono tra le più gettonate dalle amanti del fai da te: con poco materiale è possibile dare vita a lavoretti unici, personalizzati e colorati come meglio si desidera! Stelle, piccoli alberelli, luci sospese e tanto altro ancora: la giusta ispirazione la possiamo trovare nella gallery presente nell’articolo dedicato alle decorazioni natalizie in legno.

Decorazioni fai da te con il cibo

Angeli, stelle, candele realizzate con fusilli, farfalle o lumache… a Natale tutto questo è possibile! Da regalare ad amici o parenti oppure da aggiungere come decorazione dell’albero di Natale: le decorazioni fai da te realizzate con il cibo, specialmente con la pasta, sono tra le più facili in assoluto e anche le più divertenti da creare! Adatte anche ai bambini, ci permettono di giocare con la fantasia e stimolare la creatività e la manualità.

Decorazioni natalizie fai da te per bambini

Decorare la casa in occasione delle feste natalizie diventa ancora più magico e divertente se ci sono anche dei bambini. Grazie ai piccoli di casa la magia del periodo di Natale sembra essere più accentuata ed emozionante, motivo per cui dobbiamo permettere loro di vivere con serenità ed entusiasmo l’arrivo di Babbo Natale. Dai lavoretti di carta, perfetti per arredare anche la loro cameretta a tema natalizio, alle decorazioni con materiali da riciclo, anche qui le idee sono davvero un’infinità! Clicca qui per leggere l’articolo dedicato ai lavoretti fai da te per bambini.

Decorazioni fai da te per l’albero di Natale

Per dare un tocco in più all’albero di Natale potremmo optare per delle decorazioni fai da te facili e veloci da realizzare. Anche in questo caso possiamo utilizzare del materiale da riciclo oppure della semplice carta colorata. In alternativa, per un’idea ancora più originale, potremmo realizzare delle decorazioni con… le arance! Ecco qui le idee più belle sulle decorazioni fai da te per l’albero di Natale.