L’antipasto che ti farà fare un figurone a Natale è proprio lui, il panettone gastronomico

Come preparare il panettone gastronomico? Scopri la ricetta facile e veloce per un antipasto farcito e sfiziosissimo!

Il panettone è uno dei simboli del Natale, perché non provare a prepararlo in versione salata? La ricetta del panettone gastronomico è senza ombra di dubbio una delle più ricercate durante le feste natalizie, prepararlo in casa regala tanta soddisfazione perché ci si può sbizzarrire in mille modi differenti.

Il panettone gastronomico, infatti, può essere preparato con gli ingredienti che più ti piacciono e accontentare quindi le richieste di tutti i presenti a tavola.

Verdure fresche di stagione, salse, affettati sono solo alcuni degli ingredienti più sfiziosi da usare per la preparazione de panettone gastronomico. Ecco, quindi, la ricetta per preparare l’antipasto di Natale che ti farà fare un figurone!

Come stupire gli ospiti con un delizioso panettone gastronomico: la ricetta facile e veloce

Per poter preparare questo antipasto sfiziosissimo avrai bisogno di uno stampo per panettone da 1 kg.

Ingredienti

250 gr di farina manitoba

250 gr di farina 1

250 ml di latte

3 uova

10 gr di lievito di birra fresco

100 gr di burro

15 gr di sale

Procedimento

La prima cosa da fare è preparare l’impasto che dovrà lievitare per diverse ore. Quindi prendi una planetaria e inizia a versare le farine all’interno della ciotola. Unisci il lievito di birra fresco sgretolato, poi aggiungi il latte e inizia ad impastare. Delle uova dovrai usare solo il tuorlo, quindi incorpora all’impasto un uovo alla volta. Lavora l’impasto per circa 5 minuti. Quando vedi che l’impasto inizia a staccarsi dalla parete aggiungi il burro ammorbidito tagliato a tocchetti. Continua ad impastare con il gancio della planetaria. Quindi unisci il sale e lascia impastare per bene per altri 5 minuti. L’impasto è pronto, spostalo su un piano da lavoro e inizia ad impastarlo con le mani per qualche istante. Copri e lascia lievitare per circa 5 – 6 ore. Riprendi l’impasto e posizionalo all’interno dello stampo da panettone. Lascia lievitare per circa 2 ore. Quindi spennella del burro fuso su tutta la superficie e inforna a 170 gradi per circa 45 – 50 minuti. Sforna il panettone gastronomico e lascialo raffreddare a testa in giù. Rimuovi il panettone dallo stampo e taglialo a fette dello stesso spessore. Il panettone gastronomico è pronto per essere farcito!

Puoi farcire il panettone gastronomico con gli ingredienti che più ti piacciono. Ad esempio, puoi preparare una deliziosa insalata russa oppure farcire con della classica crema spalmabile, come la Philadelphia, e un affettato a piacere, anche il salmone affumicato andrà più che bene.

Potrai anche preparare dei funghi in padella e farcirci uno strato di panettone gastronomico, altrimenti opta per abbinamenti più particolari come gorgonzola, noci e pere.

Non perdere la nostra raccolta di ricette di antipasti natalizi da preparare anche in anticipo il giorno prima!