Dicembre è arrivato e con lui, come ogni anno, la decisione di Pantone rispetto al colore simbolo dell’anno successivo… o meglio, ai colori: Illuminating e Ultimate Gray. Quest’anno, infatti, il colosso di grafica e catalogazione dei colori ha scelto ben due nuances e la loro vincente combinazione, per celebrare la solarità brillante del giallo e la solidità del grigio. I due colori, Illuminating e Ultimate Gray, rappresentano la promessa ottimistica di un futuro solare raggiunto attraverso un presente ragionato e profondo.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Noi di Pourfemme, però, siamo interessati soprattutto alla moda e alle passerelle, a quello che gli stilisti faranno con il giallo Illuminating e con l’Ultimate Gray e agli abbinamenti che già potremmo fare spulciando tra gli scaffali dei negozi.

Look Pantone 2021 seguendo l’alta moda

Foto Getty Images | Dimitrios Kambouris

Ecco qualche idea da seguire se già in questo fine 2020 avete voglia di colorarvi delle sfumature Pantone 2021!

I look in giallo

Foto Getty Images | Hanna Lassen

Il giallo è stato uno dei colori protagonisti della scorsa primavera-estate, declinato in versione lime, pastello, crema, neon, ocra o senape. Brand del calibro di Fendi, Miu Miu, Carolina Herrera, Marc Jacobs, Hermès, noti anche per il gusto new-vintage delle loro collezioni, hanno disseminato le passerelle di capi in gialli accesi, tessuti e materiali cangianti, pelle, finta pelle, lana e fibre naturali.

Foto Getty Images | Claudio Lavenia

Bottega Veneta e Balenciaga, invece, hanno mischiato giallo e verde, ottenendo sfumature ambigue dal tocco urban e anni ’90. Lo stesso urban che viene in mente come primo riferimento quando si pensa al grigio e alle parole usate da Pantone per descrivere l’Ultimate Gray: emblematico di elementi solidi e duraturi, che procurano salde basi su cui fare affidamento.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

I look in total gray dalle passerelle

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Anche il grigio è piaciuto da impazzire agli stilisti, soprattutto a quelli della “vecchia guardia” come Alberta Ferretti, Giorgio Armani, Oscar de la Renta, Dior; non sono mancate neanche le proposte dei direttori creativi più giovani: Balmain ha presentato una collezione in grigio scuro, i cui elementi principali solo le spalline futuristiche delle giacche e il contrasto con accessori e calzature in colori neon.

Foto Getty Images | Ekrem Serif Egeli

Prada, Fendi, Givenchy hanno fatto sfilare look in total gray chic e ricercati, che giocano su tagli unisex dal tocco anni ’90, materiali pregiati e contrasti sporty-chic.

Foto Getty Images | Estrop

Le proposte in giallo e grigio dei brand low cost

Foto HM

I brand low cost non hanno poi mancato di proporre sui loro scaffali capi gialli e grigi ispirati a quelli dell’alta moda. Su Zara si può sempre fare affidamento: gialli caldi e freddi vengono usati per colorare felpe, joggers, mini bag, baguette bag, cardigan crop top, maglioncini col colletto in stile collegiale, camicie con volant e dolcevita dal tocco chic. Il grigio è scelto per pantaloni a sigaretta o a palazzo, per soprabiti e giacche oversize dal tocco anni ’90, per gonne in lana e pantaloni in maglia perfetti per un look da smartworking.

Foto Zara

Abbinate una gonna a pieghe in lana grigia a un lupetto in giallo ocra per un look professionale; oppure un paio di pantaloni svasati in denim grigio a un “gilet della nonna” con sotto una camicia con maniche a sbuffo per un outfit giovanile e confortevole al passo con le tendenze del momento. E che ne dite di una pelliccia sintetica gialla? H&M ne propone una con colletto tondo, tasche sul davanti e lunga a metà coscia, mentre Mango opta per un taglio doppiopetto lungo al ginocchio, collo sciallato e pelo sintetico giallo senape.