Ci sono pigiami e pigiami. Proprio così. La fantasia anche sotto le coperte non manca, e i marchi di abbigliamento intimo non si sono tirati indietro nel disegnare numerose tendenze pigiami per l’inverno 2021 che qui esploriamo. Vi presentiamo una ricca gamma di scelte che accontentano il gusto (e la comodità) di tutti.

Tendenze pigiami per l’inverno in modal, seta e cachemire molto chic!

Pigiama cashmere | Foto Yoox

I pigiami in modal con inserti in seta e cachemire, come quelli proposti da Intimissimi per questo inverno, sono davvero chic!

Pigiama in seta | Foto Luna di Seta

Abbinano il modal, una fibra tessile artificiale ottenuta dalla filatura di cellulosa estratta da alberi di faggio, con inserti in seta e in cachemire.

Pigiama modal | Foto Laredoute

Sembrano offrire una piacevole sensazione di benessere. Di solito si presentano composti da una giacca scivolata e pantalone con gamba dritta per una vestibilità e uno stile che non ha eguali.

Pigiama in Modal/Seta Silk Touch – Intimissimi

Pigiami in cotone caldo, pile e flanella

Pigiama in cotone biologico | Foto OVS

Il cotone caldo e la flanella restano probabilmente i tessuti prediletti per le tendenze pigiami invernali.

Pigiama in pile | Foto Amazon

Moltissimi colori, fantasie e modelli sono indicati. Dalla classica fantasia tartan con quadri e colori accesi, a stampe con colori delicati di fiori e animali, o ancora agli intramontabili pois e righe. I pantaloni sono affusolati con polsini sul fondo, le maglie sono a girocollo, con scollo a V, con taglio vivo e/o con polsini.

Pigiama in pile con stampa di pois su sfondo rosso – Oysho

Pigiama in flanella | Foto Uniqlo

Pigiama o tuta? La tendenza dell’inverno

Il confine tra il nightwear e l’homewear è sempre meno demarcato. In parole povere questo si traduce nella possibilità di usare felpe e tute sia durante la daily routine che per “abbracciare” il sonno. Indumenti altamente versatili sono felpe con cappuccio e zip, corte e super corte, large e extralarge. I pantaloni “rispolverano” i modelli a zampa come nel catalogo Oysho, o sono più classici con tagli dritti e affusolati.

Tendenze pigiami sostenibili

Pigiama cotone sostenibile | Foto wearethought

Abbiamo visto la possibilità di scegliere tra tanti tessuti in commercio. La gamma di scelta si arricchisce con marchi che propongono un’offerta di pigiami in fibra vegetale ecosostenibile come CasaGin oppure in econyl, nylon rigenerato sempre più spesso utilizzato nell’abbigliamento. Per chi preferisce mettere in risalto il proprio lato sexy, non dimentichiamo l’accoppiata vincente top + shorts in seta e pizzo. Lumila Intimo propone capi fatti interamente a mano con qualità sartoriale.

Pigiama da donna a manica lunga in fibra vegetale ecosostenibile nera – CasaGIN

