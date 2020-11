Le borse sono l’accessorio più ricercato da sempre, e lo sarà anche per l’inverno 2021. Più di qualsiasi altro articolo di alta moda, le donne sono molto più propense a spendere in borse, anche di lusso, in parte perché, a differenza di altri capi, tendono davvero a mantenere il loro valore e persino a crescere nel corso degli anni.

Ecco tutte le tendenze delle borse per l’inverno 2021 e per gli anni a venire.

Borse oversize

Se non ne potete più delle micro borsette che a malapena fanno spazio alle chiavi di casa, potete sbizzarrirvi con le borse oversize!

Clutch e borse a mano oversize

Una pochette oversize potrebbe non essere la borsa più comoda, ma trasmette sicuramente una certa morbidezza a causa del design comunemente destrutturato. Spesso portate sotto le ascelle, queste pochette sono davvero eleganti.

Borsa allungata

Le tote allungate in stile shopping bag sono una delle tendenze (forse scomode) dell’inverno 2021 in fatto di borse.

Borse per l’ufficio

Di solito pensiamo alle tote bag come a degli shopper casual, ma per le tendenze delle borse inverno 2021, le borse professionali sono realizzate con materiali che le rendono più squadrate.

Ovviamente bisogna menzionare le iconiche borse di Prada in toni neutri, o Gucci.

Borse dallo stile vintage

Sulle passerelle non mancano mai le clutch o le borse che ricordano de portamonete vintage. Queste borse sono essenzialmente grandi con la chiusura a bacio o la chiusura a calamita nella parte superiore, come quelle Miu Miu.

Borse trapuntate, che ricordano un cuscino

Questa borsa invernale è ciò che stiamo cercando nei mesi più freddi. Comoda, accogliente e di grandi dimensioni, progettata per adattarsi perfettamente a ogni outfit per tenervi al caldo.

Borse medie

Per tutti i giorni, per tutte le ore: le borse per l’inverno 2021 di tendenza sono soprattutto medie, nè troppo grandi né troppo piccole: dalle borse a secchiello, all’iconica saddle alle borse con le frange. Scopriamo le tendenze per i mesi freddi in fatto di borse medie.

Borse a secchiello

Sembra che tutti i modelli di borse a secchiello rimarranno in voga per molto tempo a venire, quindi mentre i secchi morbidi erano di rigore, le borse a secchiello solide si sono distinte come una tendenza unica per le borse dell’inverno 2021.

Saddlebag

La saddlebag è un tipo di borsa con patta con un fondo arrotondato che si basa sulle borse che sarebbero attaccate alla sella di un cavallo. Di conseguenza, hanno spesso un fascino vagabondo e pensiamo che per questa stagione siano un’ottima scelta in combinazione con stivali da equitazione. Una must-have è quella firmata Christian Dior.

Borse in peluche

Proprio come il look teddy bear è apparso su cappotti e giacche, ha anche coperto tutti i tipi di borse per l’inverno 2021, dando il suo tocco accogliente ai nostri accessori.

Borse con le frange

Gli anni ’70 non ci hanno mai lasciato veramente, e lo dimostrano queste tendenze fuori dal comune. Notoriamente indimenticabile è stata la capacità di aggiungere la frangia a tutto. La frangia è la tendenza delle borse per il 2021 che vi farà davvero innamorare questo inverno.

Borse col manico a catena

Le catene sono un must-have per l’inverno 2021, aggiungono un tocco ruvido e industriale alle borse di alta moda.

Molti marchi di lusso hanno reso le catene parte del design delle loro borse, tra cui MSGM, J.W. Anderson, Ulla Johnson, Stella McCartney e Dolce & Gabbana.

Borse piccole e micro

Anche se a malapena entrano le chiavi della macchina, noi le amiamo e non possiamo farne a meno: le borse piccole sono una tendenza dell’inverno 2021 e non potevano mancare! Dalle micro Jacquemus alle borse accessorio Fendi, ecco tutti i modelli.

Borse micro

Il mondo della moda chiede e urla ad alta voce borse micro, motivo per cui noi le amiamo.

Spesso, come in Fendi, le borse micro sono attaccate a borse di grandi e medie dimensioni, spesso in colori contrastanti, come piccoli portafogli alla moda.

Sempre Fendi propone queste micro borse da indossare come collane o attaccate a cinture, offuscando il confine tra gioielli e borsa.

Borse per borracce

Con i designer che spostano la loro attenzione sempre di più verso la sostenibilità, un’altra domanda che è emersa è come la moda possa aiutare le persone a condurre stili di vita più ecologici. Un modo è rendere più facile avere sempre una bottiglia d’acqua riutilizzabile a portata di mano con una borsa speciale!

Borse con figure geometriche

Designer come Area e Paco Rabanne hanno avviato la tendenza per le borse strutturate che danno forma a qualsiasi figura. Dai cuori oversize alle stelle scintillanti, le borse geometriche stanno diventando sempre più popolari!

