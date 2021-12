Il blazer fucsia è un capo da vere intenditrici

Uno dei capi più importanti da avere nell’armadio è sicuramente il blazer. Nato come capo maschile, il blazer è oggi parte integrante del guardaroba femminile, emblema della moda genderless. Ma qual è la novità della stagione autunno-inverno? Il blazer fucsia! Indubbiamente uno dei colori moda della stagione fredda, il fucsia ha colorato i blazer dei più grandi designer, da Balmain a Balenciaga, fino ad arrivare nei negozi di fast fashion ad accontentare le tasche di tutte le fashion addicted.

Abbinamento blazer fucsia con nero: il trend più cool

A questo punto una domanda sorge spontanea: come abbinare il blazer fucsia? La risposta è semplice quanto accattivante: con il nero! L’abbinamento nero-fucsia è infatti femminile ma bold allo stesso tempo e ci dà la possibilità di dar vita sia ad outfit da giorno che a look per una serata frizzante. Un esempio potrebbe essere abbinare la nostra giacca a un paio di pantaloni boot cut a vita alta: glamour, confortevole e, soprattutto, da copiare!