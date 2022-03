Micro bag, l'accessorio mini che ci fa girare la testa

Una borsa che non contiene tutto quello che ci serve? Non dovrebbe piacerci e invece da quando abbiamo visto le micro bag alle sfilate d’alta moda non riusciamo a pensare ad altro. Che siano borse a tracolla, clutch o hand bag, l’importante è che siano mini!

Formato mignon ma dallo stile enorme e una personalità fuori dal comune: queste sono le it bag che conquisteranno la primavera pronte a rivoluzionare il nostro look!

Small solo nella forma, le micro bag hanno un passo in più

Poco più che portamonete, le micro bag sono un concentrato di coolness che rende ogni outfit esuberante e di carattere. Da Fendi a Versace, da Armani a Dior tutte le più grandi case di moda ne hanno fatta una loro versione, che le celebs non si sono lasciate sfuggire.

La versione mini dei modelli che hanno fatto grande la storia degli accessori, dalla borsa baguette alla Celine Ava amata da Kaia Gerber, questa borsa è perfetta per look casual chic ma anche per dare un tocco in più all’urban style.

Meravigliosa se indossata con un bomber smanicato sopra un paio di pantaloni a vita alta ma anche in abbinamento a gioielli pop color che fanno risaltare l’allegria della primavera.

Da una tendenza all’altra non possiamo non scegliere una micro bag per i nostri vestiti see-through, in un mix di trasparenze ed eleganza che ci farà sentire delle vere e proprie vip.

Che importa se dovremo rinunciare a portare con noi alcune cose (se cerchiamo la capienza ci sono le tote bag!), con un accessorio colorato e super stiloso come questo avremo un look incredibile che mette al bando la comodità per lo stile unico!

Sbizzarriamoci con gli abbinamenti e scegliamo dei bracciali spessi e vistosi per essere ancora più top!