Borse a tracolla: la tendenza della primavera-estate 2022

La borsa è l’accessorio irrinunciabile di ogni donna, senza la quale ci sentiamo smarrite e incomplete, ma con la vita frenetica che sempre più spesso conduciamo abbiamo bisogno di praticità. Ecco allora che la borsa a tracolla arriva in nostro soccorso: comoda e glamour lascia le mani libere e ha uno stile super!

La borsa a tracolla ci fa essere semplicemente glamour

Le borse e le scarpe non sono mai troppe e quindi, dopo aver sfoggiato la tote bag durante l’inverno, non ci resta che comprare subito anche una borsa a tracolla.

L’Eclittica della collezione Zodiac di LEDEFF è perfetta per la Festa della Donna: giallo mimosa, uno dei colori di tendenza della primavera 2022, con inserti in velluto e gioiello personalizzabile con il segno zodiacale. Perfetta anche per lasciarvi ispirare dall’oroscopo dell’amore, non credete?

Foto Still Life LEDEFF

Giallo è il colore simbolo che celebra la forza delle donne, lo sa bene anche BPRIME che ha selezionato una borsetta double quadrettata in tessuto giallo fluo! Perfetta da indossare con giacca biker in pelle sopra pantaloni flare, per un look casual chic.

Foto BPRIME

Insomma la borsa a tracolla è un accessorio di cui non possiamo fare a meno, che ci rende la vita più semplice senza però dimenticare lo stile. L’ideale per il look daily ma anche per un’uscita serale raffinata (e per divertirci con le amiche, ovvio!).

Tutte le influencer del momento sfoggiano i modelli più belli abbinandoli a look stratosferici e sempre originali, a dimostrazione della versatilità di questo modello di borsa.

Non dimentichiamoci che è fantastica anche con il ritorno della moda anni Duemila: jeans a vita bassa e top corti saranno si abbinano alla perfezione con la borsa a tracolla.