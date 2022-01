Coi pantaloni flare le gambe diventano lunghissime

Capi confortevoli ma allo stesso tempo di tendenza? La risposta è sì! Tra i nuovi trend autunno 2022 non vi sono solo i completi sportivi in colori moda ultra fashion come il blu elettrico o il rosa shocking, da sfoggiare in palestra o durante una passeggiata della salute. Ma anche i pantaloni flare, leggings dal fondo svasato a corolla da usare per i nostri outfit sporty chic, magari abbinati a un paio di stivaletti platform, gli stessi che fanno impazzire i giovanissimi della Gen Z!

Ebbene sì, siamo tutte bimbe dei pantaloni flare

Solitamente realizzati in jersey o maglina, i pantaloni flare sono spesso a costine. Quello che amiamo in particolare di questo tipo di pantaloni, oltre al loro essere comodissimi ma di tendenza, è la loro inaspettata peculiarità di star bene a tutti. Il merito è proprio della svasatura sul fondo, che agisce dando l’impressione di allungare la gamba. Un pantalone flare a vita alta conferisce alla figura la cosiddetta forma a clessidra, mettendo in risalto fianchi e punto vita.

Foto Instagram | @kyliejenner

Un po’ in stile Kylie Jenner!