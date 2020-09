Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano… Lo stesso si potrebbe dire per i jeans a vita bassa, amati e sfoggiati dalle iconiche celebrities degli anni 2000, e che ricompaiono magicamente nelle vetrine dei negozi per questo autunno 2020.

Jeans mommy e ballon faranno spazio a questo capo sensuale, ma altrettanto tricky. Infatti, a chi stanno bene i jeans a vita bassa? La risposta è semplice: stanno bene davvero a tutte! Con i dovuti accorgimenti e un buon abbinamento, l’outfit può addirittura valorizzare la propria fisicità.

Come abbinarli?

Negli anni 2000, il trend del jeans a vita bassa andava di pari passo con il piercing all’ombelico, che in quel periodo godeva di grandissima popolarità.

Abbinare un pantalone a vita bassa non è semplice e, quindi, meglio puntare sui basics del proprio armadio. Un cropped top con una giacca o blazer color caramello sono i capi che sposano al meglio i jeans a vita bassa. Inoltre, anche gli stivali di pelle abbinati a una cintura grossa possono essere i migliori alleati del must di questo autunno, per un look total anni 2000.

Foto Getty Images | Chris Hondros

Jeans a vita bassa: una questione di fitting

In commercio ci sono numerose tipologie di fitting. I baggy jeans a vita bassa sono perfetti per chi vuole un effetto più oversized e vuole stare comoda durante la giornata. Sono ideali per mascherare le forme del corpo rimanendo alla moda.

In aggiunta, esistono i modelli cargo dotati di numerose tasche ai lati dei jeans per dare più confort e dimensione ottica alle proprie gambe. Regalano molto volume e stanno meglio a chi possiede delle gambe sottili.

Per chi ama osare, in commercio vi sono numerosi jeans a vita bassa con modelli coloratissimi e/o strappati perfetti per dare un tocco unico al proprio outfit.