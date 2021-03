L’ultimo lunedì di marzo si lascia alle spalle la luna piena del weekend e fa sbocciare la primavera, finalmente. L’oroscopo del giorno sull’amore apre una settimana piena d’energia e sblocca la passione. Ma cos’altro ci svela sulla sfera sentimentale?

Oroscopo dell’amore segno per segno: Gemelli e Bilancia top, Cancro e Capricorno flop

Un grande inizio settimana aspetta le donne dei Gemelli, della Bilancia e dell’Acquario, che sono in cima alla classifica di oggi. Un po’ di incertezza, invece, per voi del Leone e del Toro, che dovrete mettervi in gioco e impegnarvi per migliorare la relazione con il vostro partner. Flop Sagittario e Capricorno: non ci siamo proprio, bellezze!

E tutti gli altri segni? Scoprite cosa ha in serbo per voi l’oroscopo del giorno sull’amore di questo lunedì.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Un inizio pieno di fascino per le amiche dell’Ariete, ma attente a non prendere decisioni affrettate. Il rosso è il vostro colore: un filo di rossetto anche in casa è quello che vi ci vuole!

Care donne del Leone, è il giorno giusto per parlare con il vostro lui e non ripetere gli errori del passato. Le stelle sono favorevoli quindi rilassatevi con una tisana e mettete sul tavolo i vostri bisogni.

Non essere maniaca del controllo, Sagittario, lascia da parte gli isterismi e fatti trasportare dalla sensualità della vita di coppia. Magari sfoga la tua vivacità interiore con un outfit frizzante.

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Fai entrare nella tua vita un po’ di romanticismo, amica del Toro, e mettiti in gioco: sta a te fare il primo passo. Perché non indossi un abito floreale e ti lasci inondare dalla primavera?

Per le donne della Vergine l’amore è nella fase di seduzione massima e c’è bisogno di emozioni forti. Sorprendi la tua metà con qualcosa di provocante oppure concentrati su te stessa.

Questo è un lunedì da dimenticare per l’amore, cara Capricorno. Hai conosciuto qualcuno da poco? Non permettere che si intrometta nella tua vita di coppia e incrini il rapporto con il tuo compagno. Non ne vale la pena. Leggiti un buon libro, piuttosto.

Segni d’Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Lanciati, amica dei Gemelli. Lasciati travolgere dall’amore e fai un gesto romantico al tuo partner. Esagera, osa, rischia: vedrai che il tuo lui apprezzerà. Insomma, sii l’Elizabeth Bennett del tuo Mr. Darcy.

L’amore è al top per te oggi, carissima Bilancia. Venere in opposizione non influisce e le stelle sono tutte a tuo favore: è la giornata giusta per fare progetti a lungo termine con il tuo compagno. Metti qualcosa di rosa o arancione per darti la carica.

Una bella sorpresa in amore è dietro l’angolo, che meraviglia! Cosa sarà? La Luna è positiva, amica dell’Acquario, quindi tutto è possibile. Tieni a bada la curiosità con un bel dolcetto al cioccolato.

Segni d’Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

È lunedì, amica del Cancro: davvero vuoi passare la giornata a innervosirti e discutere? C’è tensione nell’aria, quindi indossa qualcosa dai colori caldi come il rosso o il marrone che ti ricordi un periodo sereno e sii paziente.

Ritira il pungiglione oggi perché la fine del mese è positiva per l’amore, dolce Scorpione. Concediti un po’ di leggerezza e pianifica qualche viaggio romantico con la tua metà, oggi ti è concesso sognare!

Dubbi, pesciolina? Sicura che quello che credi non sia solo nella tua testa? Devi fare un po’ di chiarezza nei tuoi sentimenti, cara amica. Riempi di schiuma la vasca e fatti un bel bagno, ti aiuterà a vedere le cose in modo più chiaro.