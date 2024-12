Unghie e salute, i segnali da non sottovalutare mai

Il colore delle unghie potrebbe essere un campanello d’allarme, ma non solo. Ecco quali sono i segnali da non sottovalutare!

Una delle zone più delicate in assoluto del corpo e che sono esposte continuamente sia nel periodo estivo che nel periodo invernale sono proprio le unghie. Le unghie sono formate da acqua, minerali, vitamine, aminoacidi e grassi, qualora dovesse esserci qualche carenza le unghie tendono ad essere molto fragili e molli.

I problemi alle unghie possono rappresentare dei segnali ben specifici da non sottovalutare. Ecco cosa devi sapere a riguardo!

Problemi alle unghie, segnali da non sottovalutare

Come detto inizialmente le unghie possono essere fragili a causa di qualche carenza. Se si spezzano con facilità potresti aver bisogno di sali minerali o di vitamine come quella A, B6 ed E.

Non è tutto, perché unghie fragili possono essere il campanello di allarme di un’infezione, come la micosi, o di patologie della cute come ad esempio la psoriasi.

Anche il contatto continuo con sostanze chimiche e detersivi possono indebolire le unghie e rovinarle a lungo andare. Per le pulizie della casa, infatti, è altamente consigliato indossare i guanti.

Per capire se è in corso un’infezione o un disturbo dell’organismo è importante valutare bene il colore delle unghie.

Nel caso di unghie gialle potrebbero esserci in corso dei disturbi respiratori, come la bronchite e la sinusite; le unghie bianche, invece, possono apparire quando il tasso di azoto nel sangue è superiore rispetto alla norma, se risultano essere completamente bianche potrebbe essere segno di anemia.

Quando la colorazione dell’unghia oscilla sul marrone potrebbe esserci in corso l’infezione dell’onicomicosi. La micosi è una delle infezioni più comuni causata da muffe, lieviti o funghi. Come prevenirla? Evitando di rimuovere le pellicine situate sull’attaccatura dell’unghia, asciugare le mani ogni volta che si lavano e proteggerle da prodotti aggressivi.

Se, invece, noti dei piccoli puntini sull’unghia potrebbe trattarsi di pitting, ovvero quell’anomalia causata da malattie cutanee come psoriasi, eczema o dermatiti da contatto.

Delle strisce verticali sull’unghia invece possono comparire a causa dell’invecchiamento fisiologico dell’organismo. Se le strisce sono orizzontali invece potrebbero trattarsi di piccoli traumi sulla matrice dell’unghia o di un problema legato al fegato.

Le unghie, quindi, possono segnalare diversi campanelli d’allarme da non sottovalutare assolutamente. Evita di stressarle continuamente con una cura eccessiva e