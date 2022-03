L'intimo della Giornata Internazionale della Donna combatte gli stereotipi

Celebrare le donne non è una cosa che si fa in un giorno, ma un percorso che dura tutta una vita. C’è bisogno che noi per prime riscopriamo il ruolo fondamentale che abbiamo, la nostra forza, l’intelligenza…e perché no anche la femminilità! Perché non dovremmo essere femminile (se lo vogliamo)?

La moda va sempre più nella direzione della body positivity, per fortuna, dopo aver imposto per decenni stereotipi di bellezza spesso irraggiungibili alle donne. Abbigliamento intimo modellante, sexy, confortevole e cool: ora è pensato per tutti i corpi, tutte le donne, di cui esalta le differenze invece di appiattirle. Non è meraviglioso?

L’intimo che preferiamo è quello che ci piace!

I reggiseni della serie BODY ADAPT di Sloggi racchiudono un segreto tra il tessuto – letteralmente: la tecnologia Gel 3D Mesh – una caratteristica super innovativa che dona a chi lo indossa totale libertà dal ferretto senza però dover rinunciare al giusto supporto! Tutto il giorno, ogni giorno. Si adatta attivamente al corpo, assecondandolo e avvolgendolo confortevolmente.

Foto Sloggi

Tre modelli per trasformarsi in principesse: Bralette, Soft Bra e T-shirt Bra, ai quali si accompagnano slip semplicemente top!

Anche Tezenis celebra la femminilità in ogni forma e modello di underwear, come gli slip senza cuciture in cotone elasticizzato. I colori sono i più belli e di tendenza di questa primavera 2022 e il taglio laser accompagna le forme delicatamente.

Foto Tezenis

Non solo, è perfetto da indossare sotto leggings con lo spacco super aderenti perché “il trucco c’è, ma non si vede”. E il trend vuole lo slip con collanina in metallo…so cool!

Anche Lovable è sempre in prima fila in fatto di body positive e comfort, infatti nella nuova collezione troviamo un completo slip e reggiseno color malva semplicemente meraviglioso.

Foto Lovable

Un modello senza ferretto con inserti in pizzo elastico e tulle: confortevoli, deliziosi e che donano un pizzico di pepe che non guasta mai. Indossarlo ci farà sentire sensuali e comode…cosa vogliamo di più?