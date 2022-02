Leggings con spacco, la nuova tendenza da Gen Z da copiare

In pieno revival degli anni Duemila, la moda non poteva farsi scappare l’occasione di rendere di nuovo iconici i leggings con gli spacchi! Ce li ricordiamo dai tempi delle Spice Girls, quando facevano di Victoria Beckham l’esempio chic da seguire e ora possiamo finalmente indossarli anche noi.

Versatili e dalla comodità indiscussa, questi leggings aprono mille possibilità: dal look street casual se indossati con un paio di sneakers a quello glam con l’accoppiata tote bag – giacca cropped.

Andiamo quindi alla scoperta dei modelli migliori che dobbiamo assolutamente acquistare!

Non solo sportwear! Con i leggings con gli spacchi sei glamour

Basta con l’idea che la comodità non possa essere trendy! La pandemia ci ha insegnato che si può essere comfy con stile e i leggings con gli spacchi ce lo confermano: tessuti comodi ed elasticizzati si sposano alla perfezione con il comfort.

Ne è un esempio il modello proposto da Alcott, in un colore particolarissimo come il verde bottiglia e dalla vita altissima, perfetti da indossare con un maglioncino colorato per creare un look vivace ed elettrico!

Foto Alcott

Di tutt’altra pasta sono fatti i leggings di Stradivarius: l’effetto pelle è il must della stagione e gli spacchi frontali seguono la linea della gamba con un effetto davvero super. Perfetti per la sera se indossati con top colorato, ma anche per il daily-look se abbinati a una camicia o un cappotto classico.

Foto Stradivarius

Se invece cerchiamo una via di mezzo ecco che il leggings con spacco di Calzedonia è il perfetto compromesso: con catena in metallo, morbida in vita, e un tessuto super elasticizzato che modella le forme sono semplicemente il top.