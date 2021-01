La tote bag è la borsa che vogliamo nel 2021

Anche se nel 2020 non siamo usciti spesso di casa, la tendenza è stato comunque quella di utilizzare borse piuttosto grandi. Questo perché, quando usciamo, ci siamo ormai abituati a portarci dietro qualunque cosa. Non bastano più solo il portafoglio, le chiavi di casa e il cellulare.

Nelle borse adesso troviamo trousse, quaderni per gli appunti, spazzole, snack e borracce. Insomma, tutto quello che può esserci utile in diverse situazioni della nostra vita quotidiana. Per questo, anche nel 2021, a farla da padrone saranno le tote bag. Spaziose e comodissime, queste borse sono perfette per andare al lavoro, per una giornata di shopping o una lunga passeggiata con le amiche.

Una borsa che ha sicuramente spopolato nel 2020, sfoggiata anche da Alexandra Ocasio Cortez e Oprah Winfrey, e l’icona tote bag di Telfar. Una shopping bag che non è semplicemente una borsa, ma simbolo di un movimento che da anni lotta per una società più inclusiva e con meno discriminazioni.

Popolarissima su Instagram, questa tote bag ha segnato il 2020 e siamo sicure che la vedremo ancora, e ancora, anche per tutto il 2021.

Le tote bag di Loewe

Tra le tantissime tote bag che potete trovare in circolazione, non riuscirete a non innamorarvi dei modelli proposti da Loewe. Il brand di lusso spagnolo, specializzato in pelletteria, propone diverse tipologie di borse molto capienti e dal design unico.

Oltre all’ormai iconica bag in paglia e pelle, perfetta per l’estaet, Loewe ha appena lanciato una capsule collection ispirata a Il mio vicino Totoro, cult d’animazione del 1988 di Hayao Miyazaki.

Il modello proposto da Acne Studios

Se siete alla ricerca della classica tote bag in tela, vi proponiamo di dare un’occhiata al modello realizzato da Acne Studios. Realizzata in cotone, questa borsa è pratica e capiente, perfetta per tutti i giorni e per portare sempre con voi praticamente qualunque cosa.

Foto MyTheresa | Acne Studios -Borsa tote Alisse in canvas

La regina delle tote bag: la borsa di Marc Jacobs

Chi è stato adolescente tra il 2009 e il 2015 ricorderò benissimo le tote bag realizzate da Marc Jacobs. Tutte la adoravano e la desideravano. Chi la aveva, non ne ha più potuto fare a meno e continuare ancora oggi ad utilizzarla.

Proprio per la sua iconicità, Marc Jacobs ha reinventato il modello, proponendo una tote bag rivisitata in diverse colorazioni, pattern e tessuti. Una borsa davvero senza tempo.

Tote bag color block by Marni

Il color block sarà tra le tendenze che ci accompagnerà anche nel 2021 e Marni lo sa bene. Proprio per questo motivo, nelle sue collezioni, possiamo trovare tantissime tote bag dal design color block con logo color oro e astuccio con coulisse. Una vera trendy bag da tutti i giorni, perfetta per gli outfit da lavoro e anche per quelli più casual.

Se volete osare, Marni ha proposto anche una borsa in 100% cellulosa con manici e targhetta in pelle. Un modello che urla creatività e unicità.

Colori pastello per le bag di Cuyana

Le tote bag di Cuyana sono realizzata in pelle italiana con certificato LWG Gold che garantisce una conciatura responsabile del tessuto. Leggere e spaziose, queste borse sono prodotte in colori pastello che vanno dal beige al panna. Inoltre, sono pensate per poter portare comodamente il pc portatile in totale sicurezza, anche durante i viaggi.