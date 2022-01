Top model internazionale a soli vent’anni e figlia di Cindy Crawford: Kaia Gerber ha tutte le carte in regola per essere una fashion addicted! La sua passione sono le borse, in particolare quelle di Celine, e dal 2020 può vantarsi di averne una fatta proprio per lei!

La Celine Ava, creata inizialmente solo per lei, è stata inclusa nella collezione Primavera/Estate del 2021 ed è un modello incredibile nella sua semplicità, perfetto con ogni look.

La borsa Ava è perfetta per Kaia Gerber

Una borsa migliore di questa non poteva esistere per una ragazza come Kaia Gerber che, infatti, la indossa davvero con tutto sia per uscire che per andare in palestra. Il suo stile minimal dalle palesi vibrazioni 90s glielo permette e lei abbina la sua Celine Ava con jeans a vita alta e gamba tesa, cappotti in pelle, leggins e felpe, ma anche con vestiti estivi e sandali.

Non si separa mai dal modello in pelle marrone, anche se ultimamente ha aggiunto anche la versione verde, quella con stampa a logo e una più chic nera trapuntata.

Insomma, il suo è un desiderio realizzato e lei non si lascia di certo scappare l’occasione di portarlo con sé ogni volta che vuole!