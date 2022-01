Il pantalone ideale per chi fuori dal piumone non vuole stare

Quante volte avete pensato “quanto sarebbe bello uscire con il piumone”? Diciamoci la verità, in questi freddi inverni sarebbe il top poter indossare qualcosa di super caldo senza doversi imbottire di strati e strati di vestiti. Se poi è qualcosa di fashion, meglio ancora!

La moda come sempre ascolta le nostre preghiere e sforna una tendenza che sembra cucita su misura per noi freddolose: i pantaloni trapuntati. Siete pronte per la versione più estrema del comfort wear?

Da Miu Miu a Moncler, la moda invernale è trapuntata!

I pantaloni puffer con trapunta in piuma d’oca sono il nuovo trend coraggioso lanciato dalle case di moda di tutto il mondo, a partire da Miu Miu, Chanel, Moncler e North Face. Sicuramente una delle tendenze più audaci degli ultimi anni, anche se pensandoci bene: perché non dovremmo amare questi pantaloni?

Chi ama la montagna, la neve e le grandi sciate rimarrà estasiato perché la trapunta permette un livello di calore ben maggiore dei classici pantaloni da neve. Poi, ammettiamolo: sono glamour al punto giusto! E infatti anche chi si diverte a fare lo slalom tra le vetrine dei negozi di città sarà autorizzata a indossarli e divertirsi con gli abbinamenti.

Di certo è più facile creare un look sporty, basta aggiungere un paio di sneakers e una felpa cropped, un balaclava e il gioco è fatto. Ma per le amiche fashioniste, osare è la parola giusta: indossateli con un paio di tacchi vertiginosi e un dolcevita super aderente per essere al top!

Se invece vi sentite delle vere top model e volete vestire all’ultimo grido, create un look total puffer con pantaloni, giubbino e borsa in pendant.