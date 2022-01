Alt non è una rapina, il balaclava è il passamontagna fashion

Se qualche tempo fa ci avessero detto che il passamontagna sarebbe diventato l’accessorio imprescindibile dell’inverno, sicuramente saremmo scoppiate in una fragorosa risata. Eppure, da quando l’abbiamo visto sulle passerelle di tutto il mondo – e soprattutto indossato dalle influencer più fashion – non possiamo più farne a meno!

Sarà forse anche l’influenza di Diabolik, il film con Luca Marinelli e Miriam Leone, al cinema in questo periodo?

Chi lo sa, ma il balaclava è il must have di ogni fashion addicted che si rispetti, questo è sicuro! Caldo, avvolgente, super cool…il passamontagna in lana è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per superare la fredda stagione invernale.

Il copricapo più glamour? Il balaclava ovviamente!

Da Gucci a Miu Miu, da Chanel a Dior, abbiamo visto il balaclava in lana sulle passerelle più importanti delle ultime stagioni ma fino a oggi ci sembrava un accessorio un po’ eccessivo da portare ogni giorno. Poi tutto è cambiato e il passamontagna ha scalato la nostra wish list per piazzarsi al primo posto (e non solo per i nostri outfit da montagna!).

Nelle ultime settimane si sono avvicendati i modelli più cool e i tessuti più caldi, dalla lana tricottata al puro cashmere, per questo capo che è cappello ma anche una sciarpa avvolgente, in un concentrato di morbidezza e coccole.

Vogliamo essere glamour ma stare anche al caldo? Taaac. Vogliamo qualcosa che ci risolva l’outfit rendendoci originali? Taaac. Abbiamo bisogno di sentirci delle vere fashion icons come le nostre influencer preferite? Taaac.

Non ci resta che scegliere il colore che più ci contraddistingue e acquistare il balaclava dei nostri sogni!