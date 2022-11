10 accessori invernali che ogni donna dovrebbe avere per essere cool

Gli accessori sono i nostri fedeli compagni di look anche quando la stagione fredda sembra costringerci a infagottarci sotto strati e strati di maglia. In poche mosse, scegliendo quelli giusti, riusciamo a spiccare tra la folla e distinguerci subito! Oltre ai classici evergreen, le ultime tendenze in fatto di accessori ci mostrano evoluzioni e graditi ritorni.

Vediamo allora quali sono i 10 accessori must have per chi vuole essere glamour anche in inverno.

La tote bag comoda per look day-to-night

Nel campo delle borse da giorno, le mega tote bag sono le più grandi e di certo le più capienti, proprio per questo rappresentano la prima scelta delle donne per completare i loro look da lavoro. Ma perché non scegliere un modello che sia perfetto anche con i look da sera?

Foto Ted Baker | accessori donna inverno

Ai modelli più professionali le maison della moda affiancano sempre più spesso novità sbarazzine e glamour ispirate ai trend di stagione, come nel caso della tote bag in vernice nera di Ted Baker.

I guanti, l’evergreen che ci fa impazzire

Nel campo dei guanti negli ultimi anni le maison di lusso realizzano modelli sempre più caratteristici. Alle versioni con borchie si alternano infatti originali modelli in pelliccia, ma anche guanti lunghi ispirati alle star della Golden Age hollywoodiana e pensati per essere abbinati ai cappotti con maniche midi.

Foto Combipel | accessori donna inverno

I guanti sono un vero passpartout della moda invernale e quelli che amiamo di più quest’anno sono classici, con fantasia b/n a quadri che si abbina alla perfezione con una pelliccia faux fur e borsa a tracolla.

Calzini e mocassini: l’accoppiata vincente di questo inverno

Quando si parla di accessori non si può non nominare i calzini: meno fashion dei collant e delle parigine, ma indubbiamente più utilizzati in inverno. Quest’anno sono loro i veri protagonisti della moda e quindi vediamo come abbinare i calzini ai mocassini per sentirci come in passerella.

Foto Instagram | Katie Holmes – accessori donna inverno

Dai social ci arrivano infinite proposte di look, ma il basic di Katie Holmes ci ha fatto innamorare. Forse perché molto Nineties? I calzini bianchi ricamati in pizzo e lasciati morbidi sulla caviglia indossati con mocassini retrò e jeans dritti a vita alta…cosa vogliamo di meglio?

Maxi sciarpa per stare al caldo ed essere fashion

Le sciarpe colorate e super morbide sono l’accessorio perfetto per aggiungere un tocco più vivace ai look invernali e spezzare un outfit total black. Avvolgerci in una sciarpona di lana o cashmere quando le temperature si abbassano è il sogno di tutte noi, ma quest’anno i modelli cool sono ancora più maxi.

Foto Guest in Residence | accessori donna inverno

Un ibrido tra una sciarpa, una mantella e un gilet lungo, la proposta di Guest in Residence, il marchio di Gigi Hadid, non poteva che essere estremamente glamour. Nuance delicate in contrasto con colori scuri, linee geometriche e dimensioni over: non possiamo più farne a meno. Da indossare sopra un piumone o cappotto!

Beanie in lana: il cappello urban style immancabile

L’inverno è cappello mania ed è giusto così. Tenere al caldo la testa e i pensieri è d’obbligo quando il freddo si fa sentire, ma perché non essere fashion anche con un beanie?

Foto Instagram | Carodaur – accessori donna inverno

Amatissimo da tutte le star, il beanie è il cappello perfetto per essere glamour e chic ma con un pizzico di urban style che non guasta mai. Si abbina facilmente a look stile cozy ma anche ad abiti più raffinati!

Orecchini chandelier per un tocco glamour

Durante la stagione fredda non sempre è facile capire come abbinare i gioielli ai nostri look, ma a semplificarci la vita arrivano gli amati orecchini chandelier! Pendenti e lunghissimi, ma soprattutto luminosi come le stelle in inverno, risaltano facilmente su abiti lunghi e camicia in pelle.

Foto Mango | accessori donna inverno

Il modello che preferiamo è di Mango in strass e gemme preziose, da scegliere per essere semplicemente meravigliose.

Gli occhiali da sole in inverno? Certo che sì!

Anche in inverno gli occhiali da sole hanno il loro peso. Le belle giornate non mancano di certo, occasione ideale per sfoggiare soprattutto sunglasses dalle forme grandi come gli oversize in colorazioni eccentriche e indimenticabili.

Foto Zara | accessori donna inverno

Dimensioni maxi, linee squadrate e nuance accesissime sono gli ingredienti degli occhiali da sole più cool dell’inverno. Ma c’è anche il rovescio della medaglia: gli occhiali senza montatura, la tendenza di chi ama il minimal a tutti i costi!

Calze con le scritte, il vero must dell’inverno

Bon ton o romantic rock, come ci sentiamo questo inverno? Con i collant con le scritte possiamo essere tutto ciò che vogliamo e sentirci le più glamour senza ombra di dubbio!

Foto Calzedonia | accessori donna inverno

Sono un vero must have di stagione e rendono ogni look stupefacente. Gli abbinamenti top sono sicuramente con minigonna e stivali con lacci: un po’ grunge, un po’ baby doll.

L’ombrello fantasia per combattere le brutte giornate

Inutile dire che l’ombrello è l’accessorio invernale più utile di tutti, per questo è sempre meglio tenerne a portata di mano uno molto chic, come i modelli con stampe colorate che popolano le collezioni delle griffe più amate.

Foto Bata | accessori donna inverno

Sono tantissimi i modelli a prezzi accessibili che ci hanno conquistato, perché non scegliere un ombrello animalier per spezzare un look tinta unita o, perché no, creare un outfit coordinato?

Borsette e micro bag: come farne a meno?

Concludiamo la carrellata dei migliori accessori invernali per le donne che vogliono essere glamour con loro, le borsette piccole e poco capienti. A cosa servono, direte voi?

Foto Liu Jo | accessori donna inverno

Le micro bag e le borse a mezzaluna sono i modelli più cool di questo inverno, semplicemente perfette per serate eleganti ed eventi che non richiedono altro che il nostro amato smartphone. Discoteca, scelgo te!