La pelliccia bianca di Jlo è tutto ciò di cui avremo bisogno in questo lungo inverno

È stato sufficiente qualche scatto di Jlo immortalata mentre avvolta nella sua candida pelliccia (ci auguriamo fake) per ri-accendere la passione: il cappotto in Faux Fur è già la nostra prediletta tra le tendenze moda dell’autunno-inverno 2022/23, non solo in quanto ricorda nitidamente le sembianze di una grossa, morbida nuvola ma soprattutto perché ci garantirà di fronteggiare le rigide temperature che ci aspettano… rimanendo al caldo esattamente come fossimo rimaste sotto al piumone.

Le pellicce più cool dell’inverno sono (già) qui

Non è forse questo un valido motivo per portarsi avanti, individuando i modelli di pellicce più “in” per attendere con meno terrore l’inverno che verrà? Di seguito la nostra selezione fashion, pronta a smantellare ogni minima traccia di gelo dai prossimi mesi. E sì, abbiamo anche la copia di quella indossata da Jennifer Lopez.

Zara: pelliccia corta con collo a revers e maniche lunghe

Foto Credits | Zara

Colore, morbidezza e maxi stile: impossibile non rimanere folgorate da questo cappottino corto con collo a revers e maniche lunghe di Zara. Le tasche anteriori sono vere, ma nascoste nella cucitura mentre la chiusura frontale prevede dei gancetti metallici foderati.

Mango: cappotto in pelliccia Oversize, proprio come Jlo

Foto Credits | Mango

Pelliccia bianca e modello Oversize, vi ricorda qualcosa? Ebbene sì, questo modello lungo con collo a V con revers di Mango imita per filo e per segno quello indossato da Jlo in foto. La chiusura presente dei bottoni a pressione sul lato anteriore, per regalarci un caldo abbraccio nelle giornate più glaciali. È o non è da avere ora?

Zara: cappotto in pelliccia sintentica Limited Edition

Foto Credits | Zara

Non potevamo che ultimare con questo meraviglioso cappotto lungo in pelliccia di Zara, marrone e dall’effetto sfumato. La chiusura frontale è anche qui a scomparsa, tramite gancetti metallici: bella da sé, ma ancor di più vista accanto ad un paio di quegli stivali di tendenza questo autunno!