I migliori modelli di stivali con lacci per affrontare il freddo

In autunno non abbiamo che l’imbarazzo della scelta in fatto di calzature, specialmente se amiamo abbinare un accessorio d’effetto ad outfit casual. Tra stivali in vernice e mocassini platform, passando per le intramontabili sneakers, la mezza stagione è il periodo perfetto per sfoggiare le nostre scarpe migliori.

La grande tendenza di quest’anno, però, è il ritorno super gradito degli stivali con i lacci: tantissimi modelli a nostra disposizione per farci sentire veramente delle fashion addicted. E sono perfetti anche per chi è petite!

Impossibile non innamorarci di questi stivali con i lacci!

Gli stivaletti con i lacci sono un vero must autunnale, versatili e super comodi rendono i nostri look con un pizzico di carattere in più, che ci fa impazzire. Casual è la parola d’ordine e gli abbinamenti non mancano!

Foto Instagram | Thestyleograph – Stivali con i lacci modelli da copiare

Abbiamo già visto come abbinare i calzini a mocassini, stringate e sneakers, ora sperimentiamo tutti gli outfit con questi stivali! Nella loro declinazione combact boot possiamo indossare questi stivaletti con una delle tendenze viste alla Copenhagen Fashion Week che spopola letteralmente: i pantaloni cargo!

Foto Instagram | Dr Martens – Stivali con i lacci modelli da copiare

Cugini stretti dei combact boot, ma dall’allure punk e una tradizione ormai iconica alle spalle, i Dr Martens sono immancabili nel nostro guardaroba autunnale. Classici, comodi e semplicemente il top se indossati con abiti a balze o, ancora meglio, con una minigonna stretch e camicia a quadri!

Foto Nero Giardini – Stivali con i lacci modelli da copiare

Se cerchiamo qualcosa di più romantico e delicato, con una linea morbida che dona un po’ di dolcezza al nostro outfit di stagione, non possiamo non pensare agli stivaletti stile francesina. Noi puntiamo tutto su di loro, specialmente se abbinati a una camicia in pelle o ecopelle.