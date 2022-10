Come vestirsi se si è petite: consigli e tips

Le passerelle delle sfilate di moda come la Milano Fashion Week sono stupende da osservare, ma se ogni volta che compri un abito o un paio di jeans corri subito dalla sarta per farlo accorciare e indossarlo della lunghezza giusta c’è solo una cosa da fare: scegliere una linea petite! Chi ha detto che essere basse preclude l’essere fashion?

Sempre più brand propongono collezioni petite con capi d’abbigliamento proporzionati alle forme minute e alle donne basse e, anche se in Italia la scelta non è ancora così ampia, lo shopping online elimina ogni problema. Vediamo allora qualche look strepitoso per donne petite.

Piccole donne fashion: la moda petite conquista tutte

Basta risvoltini ai pantaloni o maglioni dalle maniche scese, stop ai minidress che arrivano al polpaccio: il tempo della moda petite è finalmente giunto e tutte le donne minute o basse potranno finalmente sfoggiare gli abiti proporzionati alle loro curve!

Foto Ralph Lauren | Come vestirsi se si è petite

Ralph Lauren propone la linea petite nella sua collezione Lauren e sono tantissimi i look da cui prendere ispirazione per essere originali e cool. Particolarmente stiloso il completo giacca pantalone in velluto, un vero must autunnale specialmente se indossato con i mocassini!

Foto H&M | Come vestirsi se si è petite

Un outfit casual per tutti i giorni non sarà più un problema per le donne petite, che potranno indossare lunghezze giuste per la loro altezza e smettere di sentirsi inadeguate. H&M ha lanciato già da tempo una sua collezione petite e i pantaloni a sigaretta sono uno dei capi più glam da indossare quest’anno! Abbiniamoli a degli stivali colorati per dare un tocco in più al nostro look o, se vogliamo, a una camicia in pelle per essere rock.

Foto Banana Republic | Come vestirsi se si è petite

La jumpsuit è croce e delizia delle donne piccole: super fashion ma spesso inaccessibile e fuori forma. Quella di Banana Republic Petite è perfetta per le ragazze basse e se indossata con una tote bag o una borsa in ecopelliccia è semplicemente il top!