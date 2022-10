Camicia di pelle o ecopelle, il must have dell’autunno: i look da copiare

Possiamo urlarlo ai quattro venti: la leather mania è esplosa! Le tendenze dell’inverno sono i look in pelle, in ogni forma, dimensione, colore o stile: nessuna può farne a meno e dalle passerelle al guardaroba il passo è breve. Già da qualche tempo abbiamo notato capi in pelle comparire qua e là negli outfit delle star, dal bustino di Dua Lipa ai leggins seconda pelle di Versace, ma questo autunno saranno le camicie in pelle o ecopelle a essere le vere protagoniste del look!

3 modelli insuperabili della camicia in pelle

Perché ameremo la camicia in pelle? Semplice, più sottili di un giubbino si possono indossare facilmente a strati e mantengono quell’allure cool e rock ‘n’ roll. Inoltre permettono di creare look total leather tra i più trendy di stagione! Diamo un’occhiata ai modelli più glamour e a tutti gli abbinamenti possibili.

Taglio classico, effetto oversize: la camicia in ecopelle per tutti i giorni

Il primo modello è forse il più semplice, ma di certo non il meno stiloso. Noi lo chiamiamo l’immancabile, perché nell’armadio deve esserci per forza. Parliamo ovviamente della camicia oversize, taglio classico e rigorosamente in ecopelle.

Foto Stradivarius | Camicia pelle ecopelle look da copiare

Stradivarius la propone in diversi colori, dal nero al verde all’avorio, con colletto a reverse e maniche lunghe, tasca anteriore ampia e chiusura con bottoni a pressione.

Vita elasticizzata per enfatizzare la silhouette

Reserved ci mostra come una camicia in ecopelle riesca a creare un look glamour senza sforzo, basta scegliere quella giusta! Il modello aderente con elastici in vita aiuta a scolpire le curve rimanendo allo stesso tempo elegante.

Foto Reserved | Camicia pelle ecopelle look da copiare

Il colletto è tradizionale e semi rigido, la chiusura è con bottoni a pressione mentre le maniche sono lunghe e terminano con dei polsini che rendono questa camicia in ecopelle, disponibile in fucsia e verde, una vera chicca fashion.

Camicia o giacca? Non serve scegliere!

Tutta la versatilità della camicia in pelle si esprime in questo modello Sisley che fa della tendenza shacket il vero must autunnale, perfetto da indossare da sola o sotto un cappotto lungo.

Foto Sisley | Camicia pelle ecopelle look da copiare

Tessuto spalmato effetto pelle e abbottonatura frontale classica, questa camicia in pelle prevede un colletto piatto e la manica lunga con spalle scese. Quando la semplicità incontra il glamour, diventa irresistibile!

Indecise sugli abbinamenti? Ecco i suggerimenti per essere sempre al top

Se siete in cerca in inspo quale miglior modo di scegliere come abbinare la vostra camicia in pelle se non sbirciando i look delle vip? Vediamo come indossare questo capo must dell’autunno per un outfit indimenticabile.

Camicia in pelle e jeans scuri, la combo che adoriamo

Per mettere un po’ di pepe su un look casual ci basterà indossare una camicia in pelle nera, dal taglio classico con semi-abbottonatura frontale e maniche con risvolto, su un paio di jeans a lavaggio scuro. A completamento, un paio di mocassini con plateau e l’outfit day-to-night è completo!

Foto Pinterest | whowhatwear – Camicia pelle ecopelle look da copiare

Dalla camicia in pelle al minidress in poche mosse

Kourtney Kardashian ha trasformato una camicia in pelle in un abito che lascia tutti senza fiato e noi non possiamo non prendere ispirazione! Per replicare il look basterà puntare su un modello lungo e scegliere una cintura per stringere il punto vita. Ai piedi un paio di stivali colorati e il gioco è fatto!

Foto Pinterest | Dailymail – Camicia pelle ecopelle look da copiare

Look total leather come Hailey Bieber, perché no?

Abbinare diversi capi in pelle fra loro non è certo cosa semplice, ma Hailey Bieber ci riesce alla perfezione e crea dal nulla una jumpsuit composta da camicia in pelle con collo ad anello e spalle scese e pantaloni morbidi in pelle. Il colore nero rende l’outfit ancora più elegante ma a dare un tocco super ci pensano i camperos con bordino bianco a contrasto!

Foto Pinterest | bep.pic – Camicia pelle ecopelle look da copiare

Over e colorful: la camicia in pelle è la vera protagonista del look

Scegliamo un modello oversize dalle maniche a palloncino e taglio a campana e puntiamo su un colore acceso come il verde per farci notare in tutto il nostro splendore. Sarà la nostra camicia in pelle a essere protagonista del look, quindi indossiamola sopra leggings con lo spacco e décolléte.

Foto Pinterest | comerblogaraman – Camicia pelle ecopelle look da copiare

Dark come Dua Lipa, è facile con una camicia in pelle smanicata

Dua Lipa punta tutto sull’estetica dark e negli ultimi tempi sfoggia look sempre più incredibili, come quello in total leather dal sentore gothic dove alla maxi gonna in pelle è abbinata una camicia senza maniche.

Foto Instagram | Dua Lipa – Camicia pelle ecopelle look da copiare

In questo look, che ci riporta alla mente il movimento punk anni ’90, non potevano mancare degli anfibi con platform e catene. Quanto stile in un solo outfit?