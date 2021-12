Mocassini con plateau: per dire basta alle scarpe scomode

Non c’è niente di meglio di un paio di scarpe comode e allo stesso tempo di tendenza. Ok i kitten heel e i sandali con tacco abbinati ai calzini, soprattutto quando dobbiamo uscire la sera o sfoggiare look eleganti. Ma volete mettere la comodità di un paio di stivaletti platform o di mocassini con plateau? I mocassini con suola platform sono una delle tendenze calzature più interessanti dell’autunno-inverno. Perfetta per realizzare look da giorno, da ufficio o per quelli da sera, in linea con la moda genderless che si sta diffondendo negli ultimi mesi.

Mocassini con plateau: dalle passerelle al fast fashion piacciono a tutti

I mocassini con plateau sono infatti adatti sia alla donna che all’uomo, conferiscono a tutti qualche centimetro di altezza in più e sono perfetti come scarpe da abbinare ai look di chi ama la moda minimalista. Li abbiamo visti in passerella da Prada, da Versace o da Gucci, che hanno scelto stampe e colori moda inaspettati e platform maxi size. E ora ritroviamo i mocassini con plateau anche sugli scaffali di H&M o Zara.

Foto Gucci

Chi è pronto a godersi la comodità super glam di un paio di mocassini con plateau?