L’estate è ormai arrivata e finalmente possiamo indossare i sandali: ma quali sono le tendenze del 2021?

Lo stile estivo non è solo questione di vestiti leggeri e minidress a stampe colorate. Ma anche dei giusti sandali e dei giusti accessori da abbinare ai propri look. Dai sandali con zeppa in rafia amatissimi dalle royal ladies ai sandali alla schiava. Dalle scarpe basse ai modelli slingback ai mules, potrete trovare le calzature che fanno per voi tra le scelte sandali di Zalando, di Zara, di Asos. O, perché no, facendo un giro per negozi! Ecco quali sono le tendenze sandali per l’estate 2021 e qualche suggerimento su come abbinare i sandali donna ai vostri outfit.

Foto Shutterstock | Anastasiia Horova

Sandali donna con tacco

Come per tutto ciò che abbiamo visto sfilare in passerella negli ultimi mesi, anche i sandali donna si ispirano alla moda anni ’90. Da cosa lo capiamo? Dal proliferare delle calzature slingback e mules, dai sandali infradito con tacco e da quelli con lacci da intrecciare attorno alla caviglia. Gli stessi modelli che eravamo abituate a vedere ai piedi dei personaggi dei film e dei telefilm più amati dei Nineties e dei primi anni ’00, insomma!

Foto Asos

Mules intrecciate

Il motivo intrecciato è stato lanciato negli ultimi mesi dalla maison di moda Bottega Veneta, che tra capi d’abbigliamento e accessori ha pensato anche ai sandali da sfoggiare per l’estate 2021. Le calzature mules con tacco con fascetta intrecciata e imbottita sul davanti sono a dir poco di tendenza. Soprattutto se declinate in colori pastello come il giallo crema, il lilla o il verde menta.

Foto Bottega Veneta

Infradito con tacco

Anche le calzature infradito non sono più da relegare alle passeggiate al mare o a bordo piscina. Anzi, procurandovi un paio di infradito con tacco sottile in colori shocking come il fucsia o il viola potrete realizzare look da giorno e di tendenza. Per un aperitivo in centro o una passeggiata con le vostre amiche à la Sex and the City!

Foto Asos

Scarpe alte con lacci

Infine i modelli coi lacci da intrecciare alla caviglia. Sarà capitato a tutte di far finta di allacciare alla caviglia delle immaginarie scarpe da ballerina, quando eravamo bambine. Ebbene, oggi le cose sono un po’ cambiate… ma non troppo. I sandali donna con tacco e lacci da intrecciare alla caviglia sono tra i trend calzature estate prediletti dalle fashion addicted. Potete scegliere colori come il bianco, il panna o, per un tocco di personalità in più, osare con sandali in argento o oro che ricordano il mondo antico classico.

Foto Zalando

Sandali estate bassi

La moda estate 2021 ci dà la possibilità di essere fashion, ma anche comode allo stesso tempo. Tra le tendenze sandali donna, infatti, i modelli bassi vanno per la maggiore. Dopo il successo delle pantofole Pincetown firmate Gucci, nessuno ha voluto rinunciare alla comodità di una scarpa flat. Per l’estate 2021 i sandali bassi amano gli intrecci, le fibbie gioiello o i modelli di sandali alla schiava. Un grande classico che sembra non passare mai di moda!

Sandali bassi intrecciati

Foto Imperial

Sono finiti i tempi dei sandali donna in pelle in stile rock. L’estate 2021 punta infatti su modelli più raffinati. Quelli che ci fanno pensare a una vacanza da sogno in Costa Azzurra, proprio come fossimo in un film d’autore francese. I sandali bassi intrecciati sono comodi, di tendenza e raffinati. Scegliete colori classici come il marrone del cuoio, il nero, il blu. Magari da abbinare al beige di una suola in rafia.

Foto Zalando

Sandali gioiello

Foto Zalando

I sandali gioiello sembrano essere tra i punti fermi delle calzature estive. Sarà che brillano alla luce del sole, o il fatto che riflettono la luce anche di notte, ma in molte amano sfoggiare ai piedi i sandali gioiello. Se non siete amanti dei tacchi, procuratevi un sandalo basso impreziosito da cristalli, paillettes o fermagli gioiello. Da abbinare a look minimal, proprio per far risaltare le scarpe!

Foto Valentino

Come abbinare i sandali estate con tacco

Giungiamo ora ai suggerimenti su come creare la perfetta armonia tra capi d’abbigliamento, accessori e sandali estivi con tacco. Ecco qualche idea, da sfruttare punto per punto.

I sandali mules intrecciati sono perfetti con: un completo blazer e pantaloni coordinati. Per un look divertente fate un color block di colori pastello, ad esempio completo celeste pervinca e sandali verde chiaro!

Gli infradito con tacco sono perfetti con: gli abiti sottoveste in tessuti leggeri e lucidi. Che siano corti, longuette o lunghi non importa. La combinazione spalline sottili e raso è perfetta da abbinare ai sandali infradito con tacco.

Foto Shutterstock | Indira’s Work

I sandali alti con lacci sono perfetti con: una minigonna a ruota o un completino coordinato in stile country chic. Per outfit dal tocco naive ma allo stesso tempo perfetti per l’estate.

Foto SHEIN

Come abbinare i sandali estivi bassi

I sandali bassi, invece, sono ideali per essere abbinati a capi classici ma raffinati. Per look da donna matura, insomma!

I sandali bassi intrecciati sono perfetti con: i capi in lino! Vestiti lunghi, bluse o minidress in lino in azzurro, bianco o beige si sposano alla perfezione coi sandali intrecciati dalla suola in rafia. E non dimenticatevi dei pantaloni a palazzo a vita alta!

Foto Shutterstock | Benevolente 82