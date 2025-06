5 vestiti di tendenza che vorrai avere nel tuo guardaroba estivo

Dalla fantasia a pois all’abito total black in versione cut-out, questi sono i vestiti di tendenza per l’estate 2025 che vorrai sicuramente avere nel tuo guardaroba!

Vestiti di tendenza per l’estate 2025: i modelli must have

Indossarli sarà semplicissimo: saranno loro i protagonisti indiscussi dell’intero look, basterà qualche accessorio, una scarpa virale e il gioco è fatto.

A pois

Kate Middleton apprezzerebbe senza ombra di dubbio: i vestiti a pois sono tornati di moda per l’estate 2025. Indossarli ti premetterà di sfoggiare look vintage, eleganti e anche molto raffinati, proprio come una vera Duchessa.

Piccoli o grandi non ha importanza, il pois è la fantasia di tendenza per questa calda stagione. Sfoggia gli abiti con un tacco elegante appuntito o con una scarpa bassa come sneakers o mules estive.

Con le frange

Niente più look sbarazzini e casual, le frange si fanno più eleganti e raffinate, perfette per quest’estate calda e afosa. Indossare un abito con le frange ti permetterà di non passare inosservata, sceglile in fondo al vestito o su tutto l’abito, il risultato sarà a dir poco strepitoso.

Total white

Il vestito total white entra a far parte delle tendenze più chic del momento. Indossalo in spiaggia, per un aperitivo in città o come look formale di un evento importante.

Scegli accessori colorati in contrasto, così da mettere ancora più in risalto il bianco e soprattutto l’abbronzatura! A proposito, non perdere i nostri consigli su come ottenere un’abbronzatura duratura e impeccabile!

Drappeggiato

Per dare movimento alla propria silhouette e valorizzare le proprie forme, l’abito drappeggiato potrebbe diventare il tuo capo d’abbigliamento preferito di quest’estate. Lo indossi colorato con i sandali di tendenza, è perfetto per ottenere un look elegante ed estremamente chic.

Total black con cut out

Anche se indossare il nero in piena estate non è consigliato, il total black è di tendenza per la calda stagione. Indossare un vestito completamente nero si può fare, solo se con cut out in vita. Gioca con i colori indossando scarpe e accessori più vivaci, ad esempio potresti abbinare il nero al rosso o al giallo, colore di tendenza per l’estate 2025.