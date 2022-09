Emergenza autunno: 5 capi intramontabili da avere nell’armadio ora

L’estate spara gli ultimi colpi ma noi siamo già in pieno transition’s style, almeno con la mente. Certo, ci piange un po’ il cuore all’idea di fare il cambio di stagione e abbandonare i vestiti romantici e i costumi, ma in verità non vediamo l’ora di rispolverare cappotti, sneakers e maglioncini.

Vediamo allora quali sono i capi imprescindibili che dobbiamo avere assolutamente nell’armadio per vivere un autunno davvero al top dello stile.

Partiamo dalle basi: straight leg jeans

Si abbassano le temperature e tornano loro, i nostri amati jeans dritti di cui proprio non possiamo fare a meno. Semplici e cool, sono perfetti per look casual ma anche per qualcosa di più frizzate. Il modello straight leg renderà i nostri outfit autunnali super glamour: indossiamoli con un blazer e le snakers della nuova collezione Nero Giardini!

Foto H&M | Capi autunnali da avere

Il cardigan è il passepartout dell’autunno

Da abbinare ai jeans, ma anche a gonne e minidress, il cardigan è il vero lasciapassare della mezza stagione: non ancora un maglione ma non più una t-shirt. La pesantezza è quella giusta e il modello cropped ci permette di essere fashion con semplicità.

Foto Mango | Capi autunnali da avere

Pullover nero: il basic che ci piace!

In alternativa al cardigan, un altro capo immancabile nel nostro guardaroba autunnale è di certo il pullover nero. La sua versatilità e il modo in cui si abbina a ogni tipo di outfit lo rendono il capo basic di cui continuiamo a innamorarci ogni anno.

Foto Stefanel | Capi autunnali da avere

Come rinunciare al trench coat a settembre?

Anche se la tendenza shackets ci fa impazzire quest’anno, non potremmo mai pensare di togliere dall’armadio il trench coat. Se l’autunno potesse riassumersi in un capo d’abbigliamento sarebbe sicuramente il trench: scegliamolo oversize per un effetto streetstyle incredibile!

Foto Zara | Capi autunnali da avere

Burberry, aka la sciarpa iconica della mezza stagione

Il tocco finale, la ciliegina sulla torta dei nostri look da mezzo tempo, quell’accessorio unico e inimitabile che ci portiamo sempre dietro è la sciarpa di Burberry.

Foto Burberry | Capi autunnali da avere

Dal tessuto leggero o in lana per le più freddolose, questa sciarpa è sinonimo di autunno e il suo ormai iconico pattern accompagna gli outfit di tutte le fashioniste del mondo!