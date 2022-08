NeroGiardini, autunno/inverno 2022: la nuova collezione in anteprima

Un vero fashion addicted lo sa: non è mai il momento sbagliato per tenersi al passo con le nuove tendenze, anche se questo significa esplorare le tendenze moda del prossimo autunno/inverno avendo come vista un paradisiaco scorcio sul bagnasciuga. Un quadro a dir poco perfetto, per chi già si immagina passeggiare in pieno centro sfoggiando outfit all’ultimo grido. Ecco perché possiamo dire di avere una notizia che vi manderà in brodo di giuggiole: di seguito la nuova collezione di NeroGiardini in anteprima, ricca di raffinati modelli di scarpe per ogni esigenza!

Foto Credits | NeroGiardini

Se gli stivali in gomma dello scorso autunno-inverno e le sneakers colorate della primavera-estate si facevano notare, sgargianti e vistose, nella visione modaiola di NeroGiardini con le scarpe della stagione a venire assistiamo ad un ritorno a linee più classiche ed essenziali, proprio come ad una palette colori classica e basilare la quale vede nelle nuances del nero, dell’avorio e del marrone la sua cifra stilistica.

La preview disponibile sullo shop online del brand ci svela i primi modelli pensati per la prossima stagione in fatto di scarpe basse, stivali e decolleté, tutti accomunati dal design pulito ed elegante tipico del marchio: delicate influenze vintage fanno capolino su silhouette affusolate ma moderne, arricchite da dettagli metallici luminosi ad impreziosire il tutto. Ora che vi abbiamo incuriosito a sufficienza -lo sappiamo-, analizziamo meglio quelli che si prospettano essere i pezzi forti della collezione!

Scarpe basse: sneakers trendy dai dettagli lucenti

Foto Credits | NeroGiardini

Parliamo di scarpe basse: le sneakers targate NeroGiardini hanno sempre avuto dalla loro il merito di riuscire al elevare la figura, slanciando la gamba per mezzo, in alcuni casi, di un tacco interno abbinato alla nota suola in gomma posta in senso discendente ad accogliere il piede. Quelle della collezione disegnata pensando all’autunno-inverno 2022/23 seguono esattamente il medesimo principio, firma inconfondibile del brand la quale ha sempre contribuito al successo dello stesso, proponendo diverse varianti del modello iconico.

Realizzate in vera pelle, ne vediamo poco sopra una proposta in nero con confortevole suola tricolore bianca, nera e grigia e dettagli rose gold, disponibile in anteprima anche nel colore marrone chiaro metallizzato.

Foto Credits | NeroGiardini

Dal profilo più sportivo, ecco un altro nuovo modello del marchio concepito stavolta nell’ottica di una scarpa da ginnastica: rigorosamente bianca, la suola in questo caso risulta meno sinuosa al fine di restituire una maggior sensazione di comfort. Le finiture sono, ancora una volta, scelte nel nero e nel rose gold, probabilmente per garantire una certa continuità e riconoscibilità alla collezione.

Stivali e stivaletti: quelli di NeroGiardini sono pratici ma raffinati

Foto Credits | NeroGiardini

Eleganza o comfort? Prendiamo entrambi, grazie! Gli stivali e stivaletti dell’ultimo lancio seguono la scia della raffinatezza mantenuta negli anni, offerta su modelli diversificati tra loro e pensati per le evenienze più disparate. La prima foto ritrae uno stivaletto basso -fedele alla tendenza autunnale ankle boots– dal tacco largo e comodo, caratterizzato da una punta stondata e dettaglio a catena nei toni dell’oro.

A tal proposito, sai abbinare le scarpe con tacco largo ai tuoi look? Scoprilo con il nostro test.

Foto Credits | NeroGiardini

Veniamo ora ad un meraviglioso tronchetto: qui il tacco, non eccessivamente alto ma mediamente sottile, è quello che notoriamente si definisce a rocchetto ed è conosciuto e venerato per brillare per praticità (già, tanto da rientrare tra le scarpe con il tacco consigliate dalla podologa). Abbinato alla punta acuminata dello stivale, poi, dà vita ad un duo particolarmente ricercato. Chiude il tutto l’immancabile dettaglio a catena proposto in ton sur ton.

Décolleté: mai state così comode

Foto Credits | NeroGiardini

Sarebbero mai potute mancare all’appello delle raffinatissime décolletè? Chiaramente no. Tenendosi ben lontano dalla necessità di stretching da tacchi alti, NeroGiardini suggerisce quelle perfette per la stagione che verrà: ancora tacco di media altezza a rocchetto, ancora dettaglio a catena visti però su varianti color nero, avorio e tortora.

Foto Credits | NeroGiardini

Le ultime due vantano finiture a contrasto con cromatura dorata calda, mentre le prime godono di una catena del medesimo colore ma preferita opaca.

Giunti alla fine possiamo dirlo: per noi è stato amore a prima vista, e per te?