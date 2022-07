Tacchi alti, metodi ed esercizi per alleviare il dolore

“Io non so chi abbia inventato i tacchi alti, ma tutte le donne gli devono molto” (Marilyn Monroe). Così asserisce la nota citazione di una nostra vecchia conoscenza, e sottoscrive ogni shoeaholic degna dell’appellativo che porta. Da sempre -e per sempre- ai vertici delle più aggiornate tendenze moda, i tacchi vantano il potere di elevare qualsivoglia outfit, innalzare silhouette e, con questa, annessa autostima. Tra dettagli gioiello e strass su Mules e décolleté plateau la moda scarpe della primavera-estate parla chiaro, attirando a sé inevitabile attenzione. Ma qual è il rovescio della medaglia?

Lo sappiamo bene: fatta eccezione di alcuni, rari modelli, non c’è tacco che tenga senza una buona dose di dolore ad accompagnarlo. Piedi gonfi e gambe pesanti costituiscono il vero supplizio con cui fare i conti per essersi concesse un nuovo paio di scarpe alte da urlo. Un danno collaterale per alcune addirittura inaffrontabile! Perciò, come aggirare tale inconveniente? Te lo spieghiamo noi.

Foto Instagram @jimmychoo

1. Rilassa il piede

Esperti spiegano come i tacchi inducano il piede ad assumere una postura innaturale, sbilanciando il peso corporeo: ci si può però “allenare” semplicemente camminando scalzi in modo da distendere e quindi rilassare la pianta del piede. In tal senso anche praticare dello yoga può portare beneficio. Un esercizio facilissimo ma ugualmente efficace, poi, potrebbe essere quello di mantenersi sulle punte su di uno scalino per sollevarsi ripetutamente.

2. Cuscinetto in gel, l’alleato perfetto

Un metodo spesso sottovalutato è quello di ricorrere al classico cuscinetto in gel trasparente, da applicare all’interno della calzatura per evitare che il piede scivoli mentre il supporto morbido smorza impatto e tensione. Anche il plantare, se inserito nelle scarpe utilizzate di consueto, contribuisce ad affrontare la “sofferenza da tacchi”!

3. L’unico modo per eliminare il dolore da tacchi è… toglierseli!

Diciamocela tutta: l’unico autentico modo per eliminare efficacemente il dolore è liberarsi dei tacchi a fine giornata/serata! Giunto il sospirato momento, effettuare esercizi plantari distensivi aiuterà a rilassare e allungare i tendini, così come un buon massaggio, concedendosi eventualmente un pediluvio da arricchire con oli essenziali.