Gambe pesanti in estate? Ecco come rinfrescarle e sentirsi leggere

L’estate è meravigliosa, e su questo non ci piove. Ma, per qualcuno, non si tratta soltanto di sole, mare e tramonti mozzafiato: se dovessimo trovarvi una falla, ci riferiremmo senz’altro alle povere gambe pesanti ed al relativo, odioso gonfiore che affligge quasi ogni donna. Motivo di tale croce? Le cause di questo annoso problema sono da ricercare sì nel caldo, ma anche nell’utilizzo di tacchi alti, in ormoni e ciclo mestruale, nello stare in piedi molte ore -respirare no?- oppure forzatamente sedute.

In questo modo i liquidi ristagnano nelle gambe con le inevitabili conseguenze di gonfiore e senso di pesantezza. Ed è così che inizia la corsa ai migliori prodotti anticellulite -e simili- sul mercato. Ma non tutto è perduto: basta fare la propria parte. E noi abbiamo raccolto per te qualche metodo efficace per risolvere la situazione!



Foto Pinterest | Cook Island Tourism

1. Mantieni una dieta equilibrata, ma rilassati in vacanza

Indovina? Come sempre, l’alimentazione sta alla base della piramide: una dieta ricca di sale e grassi ma povera di liquidi e vitamine può peggiorare il senso di affaticamento. Quindi, per avere gambe perfette, è consigliabile bere almeno due litri d’acqua al giorno, facendo largo uso di frutta e verdura riducendo al contempo sali e grassi saturi.

Un’autentica man santa, poi, sarà ritagliarsi qualche istante per sé praticando un po’ di sano stretching mirato, oppure più semplicemente trascorrere del tempo supine con le gambe a muro in modo da favorire il ritorno venoso.

2. Investi in prodotti drenanti e massaggi

Oltre a rimedi naturali per gambe gonfie, esiste in commercio tutta una moltitudine di prodotti in grado di alleviarne il disagio, agendo sul microcircolo: fanghi, bende e creme, andranno tutti abbinati ad un vigoroso ma rigenerante auto-massaggio.

3. Bandito il tacco 12 (almeno momentaneamente!)

Croce e delizia di ogni donna, i tacchi alti costituiscono da sempre l’elemento cardine per un look glamour e raffinato ma, se indossati per lungo tempo, possono arrivare a causare stanchezza e, nel peggiore dei casi, dolore. In estate, ahinoi, toccherà dunque rinunciare ad un pizzico di glam prediligendo un tacco con altezza massima 5-7 cm. Perlomeno al mattino!

VERA LAB: Crema Leg Booster

Foto VERALAB

Una crema validissima è quella di VERALAB, la cui formulazione altamente concentrata di attivi snellenti e antinfiammatori e zenzero agisce sul sistema microvascolare e lo attiva nel contrastare gli accumuli di adipociti.

Bottega Verde: fanghi corpo express

Foto Bottega Verde

Questo trattamento di Bottega Verde, ad esempio, si serve invece delle proprietà benefiche di fanghi del Mar Morto ed oli essenziali per svolgere un’azione anticellulite ad effetto tonificante.