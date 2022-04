Pelle più bella (e più sana), grazie a frutta e verdura

La perpetua, faticosa rincorsa verso un’ideale di bellezza femminile comunemente condivisibile è certamente risultato di molti -fin troppo severi- fattori, tra questi certamente una pelle compatta, vellutata e dal colorito naturalmente sano è fine e desiderio di ogni donna, forse uno dei più difficili da ottenere e, soprattutto, mantenere.

Se, infatti, da un lato una fortunata predisposizione genetica è il punto di partenza, è altrettanto importante prendersene costante cura con un’adeguata ed attenta skincare routine, mirata a scongiurare inestetismi quali acne e punti neri, macchie ed evitare rughe o marcate linee d’espressione.

Fondamentale risulta anche il fattore ambientale: basti pensare ai danni dell’inquinamento, del fumo (attivo e passivo), della sedentarietà ed alla smodata passione per junk food e affini. Alcune di queste sono solo cattive abitudini facilmente correggibili, altre una brutta realtà, per questo non impegnarsi a curare la propria pelle equivarrebbe a condannarla del tutto. Ma c’è una scappatoia!



“Noi siamo ciò che mangiamo“, quante volte avrete sentito tale frase? Un prezioso studio scozzese, infatti, fornisce un utilissimo suggerimento, sostenuto da evidenza scientifica: per una pelle impeccabile, caratterizzata da un bel colorito sano e naturalmente dorato, pare basti mangiare abbondante frutta e verdura di stagione-. Ecco perché!

Frutta e verdura per una pelle stupenda: lo dice la scienza

Un recente studio condotto dai ricercatori della St. Andrews University (Scozia) su un campione di 35 studenti, ha evidenziato l’importanza decisiva della frutta e della verdura (data delle preziose sostanze in esse contenute), nel favorire un evidente miglioramento estetico della pelle di viso e corpo:

Coloro che, infatti, avevano incrementato il loro consumo giornaliero di questi alimenti, alla fine della sperimentazione avevano cominciato ad esibire un incarnato più dorato e compatto. Contrariamente, chi aveva ridotto il proprio apporto di vegetali e frutta freschi, mostrava una pelle visibilmente più spenta e pallida.

A cosa sia dovuto tale effetto benefico? Pare all’azione di alcune sostanze nutritive quali i carotenoidi, pigmenti naturali contenuti nella frutta e nella verdura di colore giallo-arancio e rosso, (come carote, melone, pomodori e zucca) tattici anche per un’abbronzatura perfetta. Ma qual è la quantità ottimale per poter davvero trarre beneficio dal consumo di frutta e verdura?

La formula magica prevede almeno 5 porzioni al giorno (belle abbondanti) di frutta e verdura: data anche la grandissima nonché appetitosa varietà di ottimi prodotti della natura, spesso bio e a km zero, offerti dai mercati italiani, non risulta affatto difficile portare in tavola sia crudi che cotti, come contorno, sotto forma di insalata, nelle zuppe o come condimento per primi piatti.

Essi, infatti, oltre a sanare la pelle, aiutano a mantenere sano l’organismo allontanando l’evenienza di malattie come diabete e ipertensione, permettendo oltretutto di mantenere il peso sotto controllo. Che possa essere proprio quest’ultimo l’incentivo ad adottare, una volta per tutte, una sana alimentazione? Dopotutto, la prova costume si avvicina!