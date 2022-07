Piedi gonfi: come prevenirli in estate, 3 metodi infallibili

L’accoppiata estiva più molesta di sempre? Non ci sono dubbi: gambe pesanti e piedi gonfi -in questa stagione soprattutto- costituiscono un vero tormento per molte, molte donne. Insomma, a chi di noi non è mai capitato di uscire di casa indossando dei meravigliosi sandali all’ultima moda, per poi maledirsi poco dopo di fronte a quel familiare ma terribile gonfiore misto a dolore.

E questi fanno solo da sfondo ai piedi paonazzi strizzati nelle scarpe! Purtroppo con le alte temperature la problematica può peggiorare sensibilmente, e da qui il quesito sorge spontaneo: come sopravvivere indenni sino a settembre? È proprio per questo che oggi andremo a ricercarne cause e relativi rimedi.

Piedi gonfi: cause e rimedi

Foto Shutterstock | Dmytro Flisak

Con gran poca sorpresa, duole ammettere, nella stragrande maggioranza dei casi l’odiato gonfiore dei piedi è -ancora una volta- dovuto principalmente a ritenzione idrica e cattiva circolazione: sarebbe proprio queste le colpevoli di relativi pesantezza, dolore, difficoltà a camminare o anche solo a sopportare le scarpe.

1. Il “primo passo” è un sano stile di vita

Fatta eccezione di patologie particolari, per scongiurare il presentarsi di questo problema sarebbe bene abbracciare uno stile di vita più sano, accompagnato da una buona alimentazione: per prima cosa è necessario ridurre la quantità di sale nella dieta, evitare di eccedere con i superalcolici e, non meno importante, concedersi una bella passeggiata ogni giorno. Questo, per quanto possibile, optando per calzature comode e ciò vale a dire riservare i bei tacchi ad uscite serali ed eventi mondani.

2. Concediti un pediluvio defaticante

Ma come, effettivamente, alleviare il gonfiore e il dolore ai piedi? Un’autentica man santa sarà dedicarsi ad un meritato pediluvio serale, eventualmente arricchito da preziosi oli essenziali: al fine di riattivare la circolazione potrebbe rivelarsi molto utile soprattutto immergere i piedi alternativamente prima nell’acqua calda, per alcuni minuti, e poi in quella fredda, per una trentina di secondi.

3. Pratica -o fatti praticare- un buon massaggio

Chiuderà l’iter rigenerante un buon massaggio, magari praticato con l’ausilio di una crema defaticante o rinfrescante. Questo avrà un impatto fortissimo sul microcircolo, nonché sul sistema nervoso. E, se dovesse scapparci la pedicure, tanto meglio! Giusto?