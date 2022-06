Ecco il modello di scarpe da avere per una fashion addicted

Le scarpe mules sono indubbiamente uno dei modelli di calzature più di tendenza della stagione, nonché uno dei più comodi assieme agli zoccoli. I motivi per cui ci piacciono sono tantissimi. Innanzitutto ci catapultano nel mood anni Novanta e Duemila che piace alle celebrity, sono comode da infilare, stanno bene con qualsiasi look, sia di giorno che di sera. Tra i modelli di scarpe mules più di tendenza ne troviamo 3 in particolare, che vi illustriamo nel dettaglio in questa news!

Foto Zara

Scarpe mules: i 3 modelli irrinunciabili

Scarpe mules con zeppa e plateau: proprio quelle che hanno fatto impazzire Versace e tutti i fan del brand di Donatella. Comprese le celebrity. Altissime ma comode, donano un tocco di solidità a ogni look, soprattutto per il giorno!

Scarpe Versace

Scarpe mules con kitten heels: tacchi bassi ma a stiletto, fascia frontale come vogliamo. Ad esempio incrociata, con una chain o un fermaglio gioiello, a fascia. In rosso, arancio, verde smeraldo, rosa e chi più ne ha più ne metta!

Scarpe mules con maxi tacco: comodissime da indossare anche in una frenetica giornata lavorativa. Tra i colori prediletti vi sono le scarpe chiare, bianche, beige o color avorio!

L’ultimo tip da ricordare: anche i sandali brutti più cool della stagione possono essere considerati scarpe mules!