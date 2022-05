Brutti ma cool: ecco i sandali ugly che indosseremo

Ci sono volte in cui la moda non guarda alla bellezza canonica, ma anzi sovverte le regole del bello per proporci pezzi di rottura. Un esempio? I sandali brutti e le scarpe ugly più di tendenza per la stagione calda: Birkenstock, Crocs e sandali in plastica! Se amate stare comode ma non volete rinunciare allo stile, questa primavera-estate è la stagione che fa al caso vostro: perché ugly è di moda. Oltre che comodo e funzionale…

Sandali brutti ma cool: 3 scelte ugly e funzionali

Anche quando fashion guru e celebrity non le avevano sdoganate come calzature di tendenza, le Birkenstock non sono mai mancate ai piedi degli affezionati. Le versioni oggi disponibili sono decine, in colori e forme inaspettati. E anche le collaborazioni con grandi brand quali Manolo Blahnik o il collettivo MSCHF che ha realizzato Birkenstock con la pelle delle borse Hermès non mancano!

E che dire delle Crocs? Le scarpe più ugly al mondo sono amatissime da celebrity e fashion brand che amano sovvertire le regole del bello canonico. Ad esempio Post Malone e Balenciaga, che hanno fatto delle Crocs modelli ugly ma cool da sfoggiare ai piedi!

Noi le chiamavano le ragnetto, e voi? I sandali in plastica per andare a esplorare spiagge e scogli sono diventate tra i sandali ugly più cool visti in passerella. Brand del calibro di Prada ne hanno proposti modelli con plateau in colori accesi, ad esempio rosa e blu elettrico.

Foto Prada

Comodi e funzionali, ugly ma fashion: i sandali brutti e le scarpe ugly le vedremo ai piedi tutti!