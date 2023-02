10 nuovi brand di scarpe da tenere sott’occhio questa primavera 2023

È tempo di pensare alla primavera e ai nuovi look che arrivano con essa. Si può iniziare dalle scarpe, dalle nuove tendenze che andranno per la prossima stagione.

Oltre ai brand conosciuti, tantissimi i nuovi marchi indipendenti che con caratteristiche innovative stanno conquistando tutti, dalle influencer alle trendsetter. I brand di nicchia delle calzature, per un lusso accessibile e alla portata di ogni piede propongono per la prossima primavera una serie di calzature originali e uniche, non le solite scarpe, ma qualcosa di poco visto e originale per completare un look unico.

10 brand di scarpe semplicemente indimenticabili

Nuovi brand di scarpe per la primavera -. Foto ATIIMU

Un nuovo brand di calzature luxury che sta conquistando tutti è ATIIMU. Si tratta di un marchio che unisce la tecnologia architettonica alla tradizione italiana, il fondatore di questo brand è un architetto che progetta scarpe ispirate ai gioielli, alla luce e alla trasparenza, utilizzando software architettonici per creare i suoi modelli. La prima collezione è composta da 10 creazioni dalle forme geometriche, in vernice e catene personalizzate. Ogni modello è una riaffermazione di come il savoir-faire generazionale può contribuire alle tecnologie di produzione emergenti e viceversa.

Nuovi brand di scarpe per la primavera -. Foto Miista

Un altro brand da tenere d’occhio è Miista che per la prossima primavera propone delle ballerine con un tacco corto rialzato, di tre centimetri, e un anello regolabile in pelle all’altezza della caviglia che permette a chi lo indossa di stringerlo a suo piacimento. Colori disponibili: nero, viola, giallo e blu.

Nuovi brand di scarpe per la primavera -. Foto Yuul Yie

Sempre in tema di assoluta originalità, le scarpe proposte da Yuul Yie, che le proposte un sandalo in tessuto satinato e cristallo, con fibbie che coprono il collo del piede e un tacco di 7 centimetri, dalla forma bizzarra in cristallo.

Nuovi brand di scarpe per la primavera -. Foto By Far

Elegante il sandalo proposto da By Far, con cinturino singolo, pelliccia e un tacco tono su tono sottile da 10 centimetri, dai colori accesi come giallo, verde, arancione e nero.

Nuovi brand di scarpe per la primavera -. Foto Salondeju

Arriva direttamente dalla Corea l’ultimo brand di scarpe minimal che sta facendo impazzire le fashion girl. Il suo nome è Salondeju, arriva da Seoul e mixa lo stile classico a quello retrò per uno stile irresistibile.

Nuovi brand di scarpe per la primavera -. Foto ATP

Viste già ai piedi delle influencer più cool, le scarpe ATP, acronimo di All Tomorrow’s Parties, che propone modelli di nicchia: calzature che combinano la qualità del Made in Italy con lo stile minimal nordico. Modelli classici a cui viene dato un tocco di originalità eccentrica, come i sandali col tacco e le piume.