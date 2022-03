In primavera le scarpe chiare sono il must a cui non possiamo rinunciare

Quando nell’aria si assaporano i primi sprazzi di primavera ecco che torna la voglia di sfoggiare nuance chiare e delicate, che ben si accompagnano a look più frizzanti e, perché no, romantici. D’altronde la tendenza moda dei colori dell’anno è chiara: tonalità luminose e brillanti.

E cosa c’è di meglio che abbinare un bel paio di scarpe chiare, neutre e tenui a un outfit super colorato? Vediamo allora quali saranno i modelli must have della bella stagione.

Mocassini mon amour: una scarpa per ogni occasione

Una loafer in microfibra scamosciata beige è la scarpa cult della donna chic, perfetta per andare a lavoro e sentirsi powerful, ma anche per regalarsi un tocco intellectual glam per un’uscita con le amiche.

Foto Deichmann

Modello versatile e senza tempo, il mocassino sta rivivendo un momento top grazie proprio alla sua comodità e all’incredibile facilità con cui si rende perfetto per ogni occasione. Il colore è chiaro e delicato: indossiamolo con dei pantaloni a vita alta e blazer oversize!

Bianca come il latte, comoda come andare scalza

Se cercate una scarpa elegante ma comoda, raffinata ma con carattere, semplice ma originale, il modello mules di Zara fa al caso vostro. Bianca candida e con apertura posteriore che la rende incredibile con dei leggings con la staffa!

Una scarpa che slancia la figura e rende ogni look indimenticabile, inoltre con la soletta flessibile in schiuma sembrerà di non indossare nulla. Vi sembra poco?