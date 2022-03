Rosso mania: andiamo pazze per il colore più bold

Se c’è una cosa che abbiamo capito guardando le magnifiche sfilate durante le Fashion Week 2022 è che i look monocromatici e in particolare gli outfit in total red faranno faville durante la prossima stagione. Il concetto è semplice: il rosso è uno dei colori moda di tendenza più cool da sfoggiare, soprattutto quando si riesce ad abbinare il look agli accessori e alle scarpe. Proprio come ha fatto Donatella Versace per tanti dei suoi look della nuova collezione Autunno-Inverno 2022/2023 durante la Fashion Week di Milano 2022.

Il rosso: il colore che non ci spaventa più

Da sempre associato alla passione, il rosso è un colore che ha spesso inibito le amanti della moda meno intraprendenti. Si tratta infatti di una sfumatura dall’aspetto bold, che non può certo passare inosservata. Soprattutto quando è sfoggiato sia su capi di abbigliamento, che accessori, che calzature. Le tendenze moda della prossima stagione, tuttavia, vogliono proprio questo: look monocromatici in colori esuberanti, ad esempio il fucsia, il blu elettrico, il verde, l’arancio e, soprattutto, il rosso!