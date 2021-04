Ebbene sì: gli zoccoli con la suola in legno sono la calzatura protagonista di questa primavera-estate. A decretarlo, la sfilata prêt-à-porter primavera 2021 di Hermès e l’ultimo trend Instagram, guidato dall’account Clog Life, tra ironia e ispirazioni fashion.

I brand si sono subito adeguati e propongono la loro interpretazione della scarpa, con o senza tacco, parzialmente chiusa e in colori più o meno neutri.

Gli zoccoli, molto amati anche da Sarah Jessica Parker, sanno essere molto chic: danno subito al look un aspetto boho e country, assolutamente moda, soprattutto se abbinati in maniera sapiente.

Anche le più scettiche verranno conquistate da questa tendenza: i mule sono comodissimi!

Zoccoli: come abbinarli questa primavera

Come si abbinano gli zoccoli per non dare all’oufit un effetto trasandato? Quali scegliere e come indossarli? Ecco qualche idea direttamente dallo streetstyle delle Capitali della moda per ispirarci e indirizzarci nello shopping.

I clogs Dior

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Gli zoccoli con il logo Dior sono la scarpa del momento: il quel giusto compromesso tra moda e country-chic, perfetti da abbinare ad ampie gonnellone bianche per sdrammatizzarli. Praticamente introvabili, si possono trovare usati su Vestiarie Collective.

Se siete patite delle scarpe di lusso, date un’occhiata alla proposta gioiello Jimmy Choo.

Con la fascetta sul tallone

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Comodissimi, pratici per camminare e dal design rilassato sono i mule con la fascetta sul tallone che li rende più stabili.

Marni li propone con una maxi-zeppa di 8,5 cm davvero cool!

Con tacco

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Anche gli zoccoli col tacco sono assolutamente trendy: molto femminili, sono perfetti per slanciare la gamba. Stanno benissimo con i pantaloni a sigaretta, ma con le gonne sono il top.

Dallo stile un po’ retrò i Tulee Sabot di Isabel Marant, con un tacco triangolare di 8 cm.

Colorati

Foto Getty Images | Neil Mockford

La versione colorata dei clogs è la più estiva in assoluto, ideali per un look più divertente e informale.

Il brand Sanita, specializzato in zoccoli di ogni forme e tipologia, ovviamente li propone in tutte le sfumature moda del 2021.