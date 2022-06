Le 6 tendenze moda dell’estate 2022 per cui perdere la testa

Oramai siamo praticamente agli sgoccioli: soltanto qualche giorno ci separa dall’ufficializzazione della nostra amata estate, già iniziata -nella pratica- e nei cuori da tempo. Non è mai troppo tardi, però, per capire come celebrarla. “Con stile” è la risposta ovvia! È giunto il tempo di un mega recap comprensivo delle maggiori tendenze fashion da seguire, le quali domineranno la scena in questi mesi bollenti. Pronte?

In quanto a moda colori possiamo definirci preparate: le nuances vibranti che hanno contraddistinto le tendenze dello scorso inverno, in seguito confermate in primavera, ci accompagneranno lungo l’intera stagione con il garbo di un’indispensabile ventata di freschezza. Si accostano loro tonalità pastello e toni bronze, della terra.

Se dovessimo, in qualche modo, definire i tratti ricorrenti comuni alla stragrande maggioranza delle tendenze, diremmo che non è questo il tempo di crogiolarsi nel comfort: micro top, texture luminose e sfaccettate, insieme a fantasie variopinte e a dettagli asimmetrici sono solo alcuni dei must have su cui puntare. Com’era facile prevedere, poi, lo stile imperante sarà quello di ispirazione anni novanta, il quale ha riportato alla luce svariati trend odi et amo che hanno fatto la storia della moda del tempo.

Di seguito, tra attese riapparizioni e recenti novità, alcune delle più popolari tendenze estive del momento.

Il potere immortale del gusto vintage: i capi crochet

Sarà il potere del loro fascino hand-made, il quale riporta alla mente cari e dolci ricordi, sarà il mood vivace che trasudano, eppure i capi all’uncinetto imperversano -ancora una volta- durante la stagione imminente.

Abiti crochet, top e persino co-ord sets: possedere almeno uno di questi nel proprio guardaroba è praticamente d’obbligo. I colori questa volta sono tenui, pastello, spaziando dal giallo limone al verde salvia ed intervallati da soli briosi guizzi di nuances più accese. L’accostamento perfetto? Quello con i famigerati camperos.

Si torna a brillare: a tutto strass (e paillettes!)

Dopo lungo tempo sepolta dal dolce amaro comfort della tuta da ginnastica, la moda dell’estate 2022 è un inno di rivincita. Desiderosa di brillare di luce propria, possiamo affermare con certezza che sia proprio questa la tendenza più appariscente del momento: l’abbiamo vista letteralmente spopolare nel make-up con le face gems, ed ora non è affatto difficile trovare qualsivoglia capo d’abbigliamento o accessorio ricoperto di micro cristalli, paillettes, brillantini.

Parliamo di tessuti interamente tempestati di strass, come nel caso dei crop top anticipatamente indossati da celebrities ed influencers, di gonne in paillettes sfaccettate oppure, talvolta, di soli dettagli luminosi. L’imperativo però è brillare, e noi siamo ben felici di farci abbagliare da questi.

Voglia di romantic vibes? ecco a voi il corsetto

Le accanite fan di Bridgerton ne saranno estasiate: dopo l’immensa onda di risonanza della serie Netflix, come per fatalità ci pensano proprio le tendenze fashion del periodo a portare la stessa vena di romanticismo nella vita delle fashion victims. Romanticismo sì, ma accostato ad una certa dose di sensualità. Ed è così che per questa estate tornano a far sognare proprio loro, i corsetti.

Silhouette strizzate in bustier fascianti, più o meno strutturati, popoleranno la città in coppia con -preparatevi- jeans a vita bassa e gonne, in un’ottica del tutto nuova e di forte carattere casual.

Abiti e top Cut-out: basic sì, ma con stile

Forti del grande successo riscosso lo scorso anno, il dettaglio Cut out torna ad appassionare in vista dell’estate. Agli sguardi più attenti non sarà di certo sfuggito: i bikini più belli del momento ne sono provvisti, così come i vestiti lunghi ed i top più gettonati. Si tratta di un trend versatile, che sa di basic ma porta con sé, al contempo, un piglio accattivante che conquista.

Le celeb ne vanno pazze, è chiaro, e con loro tutte noi. Dalle passerelle Haute Couture alle proposte del Fast fashion, il panorama offerto dalla moda del momento ne è invaso. Impossibile non concedere alla tendenza almeno una chance!

È tutto vero: la vita bassa torna a creare scompiglio

Abbiamo parlato di “perdere la testa”, è vero, ma ora sta a voi decidere con quale accezione intendere tale affermazione. Nonostante i sentiti, disperati scongiuri, il temuto momento pare essere arrivato: accompagnata dall’infinita schiera di trend anni ’90, la vita bassa è tornata, e per rimanere.

Annunciava l’approdo del trend l’iconica sfilata di Miu Miu di poco tempo addietro, con protagonisti l’ormai famosissima combo camicia e maglione cropped abbinata alla microgonna, e da lì jeans a vita bassa -a volte bassissima- e mini sono tornate a popolare la moda 2022.

Sandali con maxi plateau per una silhouette da star

Chiudiamo il nostro “fashion recap” parlando di moda scarpe: ebbene, accanto alla grazia di mules, ciabatte per il mare, infradito gioiello e sandali slip on si aggiungono alla già lunga lista le decolleté con maxi plateau. Eccentriche e stravaganti, sono le forse inaspettate protagoniste delle maggiori collezioni luxury, non senza suscitare un certo scetticismo generale.

Lo stile è un po’ quello alla Lady Gaga, riconoscibile ed iconico siamo d’accordo, ma forse meno portabile. Dalla loro, i sandali platform hanno però il merito di aggiungere centimetri preziosi alla gamba, regalando una silhouette slanciata e snella. Proprio per questo, c’è chi ama e chi invece le odia.