Questa primavera le sneakers sono abbaglianti e super colorate!

Da quando le sneakers hanno fatto il loro ingresso anche nell’alta moda, indossate per le maggiori maison di tutto il mondo, il loro è stato un vero e proprio boom. Non solo appannaggio degli sportivi, da quel momento le abbiamo amate sotto minidress e come tocco di stile alternativo di un abito elegante.

Quest’anno attendevamo il loro ritorno con ansia e non siamo rimaste deluse: dallo stile vintage con richiami retrò, le sneakers della primavera 2022 sono super colorate!

Colore, colore, colore: la sneaker perfetta si tinge d’arcobaleno!

Le scarpe non sono mai troppe e lo sappiamo, ma quando la tendenza le vuole coloratissime e vivaci come potremmo mai resistere? Con un occhio al passato e uno stile tutto contemporaneo, le sneakers si abbinano alla perfezione a leggings effetto pelle e camicia morbida, ma anche a micro tailleur, perché no!

Non solo, anche un look fantasia floreale può diventare davvero originale se indossiamo delle scarpe sportive che ne riprendono i colori. D’altronde le influencer come Chiara Ferragni ci hanno mostrato che una sneakers è meglio di un diamante, è per sempre!

Da Kaia Gerber a Hailey Bieber, da Kendall Jenner alla nostra Elisabetta Canalis, tutte non possono fare a meno di creare outfit che sprizzano allegria utilizzando un semplice accessorio passepartout: la scarpa sportiva colorata.

Incredibile ma vero, le nostre scarpe preferite per la primavera non avranno il tacco e non avremo problemi ad abbinarle! Stiamo forse sognando?